Pandemia Covid-19 | Los que ya no están

Probablemente también estás despertando del sueño que nos susurraba que esta epidemia desaparecería al terminar mayo, o al iniciar junio. El escenario que en nuestra mente nos hacía imaginar que dentro de poco tiempo podríamos regresar a lo mismo de siempre.

Al momento de teclear estas líneas, las autoridades reportaban casi mecánicamente 15 mil 944 mexicanos muertos, de esa enfermedad que brotó en China a finales del año 2019 y que hoy nos mantiene en un estado de constante angustia. Incluso el vocero para la pandemia en este país, Hugo López-Gatell, acepta que es muy probable que en México se esté subestimando la cantidad real de fallecidos a consecuencia del coronavirus.

En Chiapas, mientras tanto, en las localidades de Venustiano Carranza, Simojovel, Totolapa, Bochil y Arriaga algunos culpan al gobierno por sanitizar y fumigar, creen que eso es lo que los está matando, un plan del gobierno para acabar con ellos con químicos.

El presidente Donald Trump no descarta que es un plan de los chinos para derrotar a Estados Unidos en el escenario global. Y cientos de miles de mexicanos más, ignorando el excesivo ruido, ya no aguantan un día más en casa porque ya no hay comida, ni un empleo que asegure que encerrados llegará la tortilla a su mesa.

Estamos también viviendo la epidemia y los disturbios, el fin de un ciclo que en las películas, como en estas páginas nos dijo Slavoj Zizek, salimos purificados como humanidad de un ciclo de destrucción de todos nuestros excesos. Un ciclo en el que nos despertamos siendo una mejor versión de nosotros.

Pero todavía no estamos allí y nadie sabe realmente cuándo llegaremos. Por lo pronto, esta es la última entrega, la 62, de este suplemento que surgió mientras tratábamos de descubrir la enfermedad y sus efectos, con las herramientas de nuestro oficio.

Buscamos certidumbre y lo único que logramos entender en estos dos meses es que tenemos que aprender a vivir entre epidemias y que nuestra vida cambiará radicalmente, ya no es la misma.

Un recordatorio de ello, son los que ya no están con nosotros, ese papá, hijo, hermano, tío, suegro, novio, mamá y abuelita, hija y vecina, los amigos de verdad que nos dejaron de súbito. De los que no nos pudimos ni despedir. Es real. Los que ya no están hoy con nosotros son un recordatorio de que nada volverá a ser como imaginabas.

Sabes que no son números ni la estructura de una curva que justifique la falta de sensibilidad del poder. Es como uno de esos sueños de los que despertamos muy cansados, o muy enojados, pero que de alguna forma nos los sacudimos de encima para volver a comenzar.