Pandemia por Covid va a la baja, asegura AMLO

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador la pandemia va a la baja, es un informe positivo, está perdiendo intensidad. De las 32 entidades del país, solo en nueve hay incremento los contagios, y en 23 hay disminución, afirmó.

Insistió en recobrar la libertad con responsabilidad. “Que sea una actitud de libertad voluntaria, nosotros, que somos gentes mayores, que hemos actuado con mucha responsabilidad, porque el pueblo de México ha actuado de manera ejemplar. Hemos podido enfrentar esta pandemia por la actitud responsable, consciente del pueblo’’.

Política PAN exige a AMLO informe detallado de su vista a EU

En su mensaje dominical de redes sociales, informó que el pasado viernes en reunió con su gabinete, están cuidando que no se saturen los hospitales, que toda persona que necesite una cama pueda ser atendida y tampoco hay problemas de saturación de hospitales, hay espacios, camas, equipo y personal especializados.

Sin embargo, apuntó que hubo saturación sin llegar al cien por ciento, pero si más del 80 por ciento de ocupación en Tabasco, pero están reforzando el número de camas, equipos y personal especializado no solo para atender enfermos, sino también especialistas del INER para formar a médicos generales; en terapia intensiva es mayor el número de camas disponibles, a la mitad de ocupación, dijo.

“En general tenemos disponibilidad de espacios para atender enfermos’’, refrendó el mandatario.

La otra pandemia

También dijo que como persiste la otra pandemia del alarmismo de la prensa conservadora, que es muy amarillistas, “tenemos que estar informando porque nos comparan con otros países y no sea como ellos lo están dando a conocer’’.

“Quiero dar la tranquilidad en la medida de las circunstancias difíciles, la seguridad de que vamos adelante, vamos mejorando, que vamos enfrentando bien, de manera profesional esta pandemia. Han emprendido una campaña en contra del doctor Hugo López-Gatell que es un profesional, pero lo atacan permanentemente, están muy desesperados porque no sucedió lo que ellos esperaban’’.

El presidente López Obrador recordó portadas de medios impresos con un horno crematorio y comparaciones con España y Francia y otros países, sin tomar en cuenta el número de habitantes.

México Nadie es culpable de la pandemia: López-Gatell

Presentó una tabla con información de universidades del extranjero con datos de todos los países, en el caso de Reino Unido, por cada fallecido en México, ellos tienen 2.4, España 2.2, Francia 1.6, EU 1.5 y Brasil 1.2. Esto significa que no es como lo expresan los periódicos conservadores, dijo.

Tenemos, añadió, que ir transitando hacia la nueva normalidad, ejerciendo nuestra libertad, que no haya autoritarismo, aplicar lo que se decía en Francia cuando el movimiento estudiantil en el 68 “prohibido prohibir’’; hay autoridades que tienen afanes autoritarios, dijo.

Tenemos, prosiguió López Obrador, nosotros que recobrar nuestra libertad, salir a la calle, si es necesario, si en la calles nos buscamos la vida, tenemos que salir, si alguien vende gelatinas, hay quienes venden pan, de eso viven, tiene que salir y buscarse la vida.

¿Cómo salir a la calle?, con cuidado, cuidándonos; lo podemos hacer con la sana distancia, no agrupándonos, no permitiendo que haya mucha gente junta para que no haya transmisión del virus, pero depende de nosotros, de que sigamos lavándonos las manos, en nuestra higiene personal, de que nosotros nos cuidemos; ya sabemos lo que se tiene que hacer porque se ha informado bastante, por eso mi respeto y admiración al doctor Hugo López-Gatell, por la manera en que ha venido informando sobre cómo cuidarnos, como seguir cuidando a los adultos mayores y a los enfermos.

Por eso, insistió, vamos a salir adelante, nosotros tenemos la obligación como gobierno, de mantener los equilibrios, cuidar la salud del pueblo, pero también que se vaya recuperando poco a poco la economía. Por eso fui a EU para reactivar la economía con el tratado de libre comercio, más inversión foránea, fuentes de empleo y bienestar; tiene que ver con la industria y comercio exterior.

Al final, el mandatario también una balance de los apoyos a los programas sociales de los adultos mayores y discapacitados, así como los créditos a diferentes sectores de la población.