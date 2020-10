Pandemia retrasa los diagnósticos de cáncer de mama

La pandemia por Covid-19 retrasará el diagnóstico de cáncer de mama en 2020, propiciando que las mujeres que desarrollen esta enfermedad lo sepan más tarde en comparación con otros años, coincidieron especialistas médicos del sector público y privado.

Mauricio Becker, de la Unidad de Medicina de la empresa Pfizer, explicó que a consecuencia de la pandemia de Covid-19 “las citas médicas en nuestro país han disminuido 47 por ciento y si se compara con seguimientos en Estados Unidos en donde al juntar los datos de pacientes en los que se detectó hasta seis diferentes tipos de tumores, se identificó que ha disminuido el diagnóstico oportuno en comparación con 2019, en general en 46 por ciento y en mama 51 por ciento”.

Tomando estas cifras, Becker dijo que, de los 27 mil casos detectados de cáncer de mama al año, ocho mil podrían quedarse sin un diagnóstico oportuno, por lo que, una vez que se retomen las actividades lo que se observará es a “pacientes diagnosticados en estadios (etapa) más avanzados de la enfermedad”.

Rubén Zuart Alvarado, jefe de detección de enfermedades crónicas y cáncer en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) coincidió en que uno de los impactos de la epidemia de Covid-19 es que podría retrasar el diagnóstico de nuevos casos de cáncer de mama.

“Ante la situación de semáforos rojos, la promoción de la Sana Distancia, de evitar salir y el fuerte temor de la enfermedad de Covid definitivamente puede impactar la decisión de las personas para acudir a una unidad médica, más aún si se siente sana. Sin embargo, es muy importante dejar claro que una mujer que presenta alguna sintomatología en sus mamas se requiere que se estudien para identificar el cáncer de manera oportuna y asegurar el tratamiento”.

Mauricio Becker recordó que el diagnóstico de una enfermedad de este tipo no es una sentencia de muerte y es fundamental el diagnóstico oportuno para conocer el nivel de avance de la enfermedad. El impacto que tiene Covid-19 en no asistir de manera oportuna al diagnóstico tendrá un efecto en los próximos meses y años “definitivamente, por eso es que estamos buscando un diagnóstico oportuno y vemos que con la situación que estamos viviendo no se atienden en tiempo para diagnóstico”, dijo.

Rubén Zuart consideró que para que se logre desarrollar el cáncer implica tiempo largo, es un proceso que va a llevar de cinco a ocho años.

Indicó que lo importante en este momento es que las mujeres puedan corregir sus modos de vida.

Las autoridades de Salud del país, como del IMSS y el sector farmacéutico, coinciden en que para reducir el riesgo del padecimiento se requiere practicar la lactancia materna por más de 12 meses, consultar a su médico sobre el uso de anticonceptivos orales, llevar una dieta rica en frutas y vegetales por su alto contenido de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes.

También reducir al mínimo el consumo de grasas, azúcar y alcohol. Mantener un peso adecuado y realizar actividad física al menos 30 minutos al día.