Para la CTM hay "mano negra" en el conflicto laboral de la refinería Dos Bocas

Para la CTM en el conflicto en las obras de construcción de la refinería Dos Bocas, en Paraíso Tabasco, “hay mano negra” en los sucesos violentos ocurridos en la refinería Dos Bocas.

Patricio Flores, vocero de la CTM, comentó que alguien que metió las manos ahí, generó el conflicto y azuzó a los trabajadores a arremeter con golpes. No es un conflicto de las Centrales Obreras, sino de un Sindicato estatal de la Industria de la Construcción que reclamó por trabajos que les corresponden a ellos.

“La CTM construye, no destruye. Ese es el pensamiento y sentimiento de la Confederación”, afirmó.

“A la presencia de una legisladora de Morena, cuyo nombre no conozco pero sé que tiene fuero y sé que es la persona que anduvo allá por Tabasco, y que quiere emancipar el movimiento obrero nacional, pienso que obviamente se le escuche, pero el movimiento obrero está emancipado”, dijo Flores en entrevista con El Sol de México.

Y la muestra es que hoy es capaz de definirse y autodefinirse y no necesita de gente que vaya y los quiera utilizar para lograr sus propios objetivos. Su acción generó lo que está sucediendo en estos eventos que lastiman mucho y generan inclusive una mala imagen de México, porque Dos Bocas es una obra emblemática y un conflicto de este tipo, trasciende fronteras. Ojalá no se repitiera.

Sostuvo el vocero de la CTM: No hay conflicto entre Centrales obreras. “Nosotros no mandamos a los trabajadores a pelear”. Hay “mano negra”. La señora legisladora dijo que no se sentaba a la mesa con el señor de CATEM, comentó el vocero cetemista.

Acerca de cuántos sindicatos participan en esta obra de la Refinería, dijo que existen muchas especialidades y participan muchos sindicatos. Existen áreas especializadas son cinco partes en cada una, pueden haber varios sindicatos porque es magna la obra. En esa área hay cinco mil trabajadores

Nosotros no mandamos a la gente a pelear. Hay mano negra. Ella dijo que no se sentaba a la mesa con el señor de la CATEM eso quiere decir que aunque no queramos decir

Por otra parte, dijo que están de acuerdo con la titular de la STPS, quien exhortó a dirimir los contratos colectivos de trabajo ante los Tribunales Laborales.

