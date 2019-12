Para moralizar hay que recomponer: rector de Universidad Pontificia de México

"La Iglesia tiene una deuda moral muy grande, la de ser los primeros en congruencia, los primeros en reconocer los errores y castigar jurídicamente las acciones que van contra las leyes y la moral. No tenemos ningún permiso para estar al margen de eso. Tolerancia cero hacia la pederastia y actividades equivocadas de algunos ministros”, aseguró el Rector de la Universidad Pontificia de México, Mario Ángel Flores Ramos.

En entrevista con El Sol de México, destacó que si Morena quiere moralizar al país, que empiece por recomponer el tejido social, por defender la vida, por ayudar a la integración de las familias, por inculcar valores a los niños y jóvenes y no por promover leyes absurdas que afectan a la persona y a la sociedad.

“O hay claridad en este gobierno o vamos a seguir de mal en peor; de nada sirve estar hablando todos los días, lo que cuenta son los hechos no las palabras. Para el 2020 espero que haya más congruencia, menos palabras y más hechos’’, afirmó Flores Ramos, considerado la máxima autoridad educativa de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

El aborto, dijo, no es un signo de moralización de la sociedad y Morena habla de libertad religiosa, pero quiere expulsar a una legisladora –Lilly Téllez- porque, con base en sus principios religiosos y morales, sabe que el aborto no es derecho de una mujer, sino el derecho de cuidar vida.

De acuerdo con el rector, se debe educar a la sociedad para que no haya embarazos de adolescentes o embarazos no deseados, pero lo que no debe permitirse es que el tema del aborto se “meta a fuerza, incluso en estados de la República donde no están de acuerdo con esta práctica”.

“¿Moralizar a la sociedad es eso?, es estar metiendo leyes que van contra el sentido y el respeto a la vida y por lo otro lado muy moralizantes, es una contradicción”, subrayó.

Reprocho además la posible legalización de drogas al considerar que eso tampoco es moralizar a la sociedad, que ya tiene un monto de problemas de drogadicción.

—¿Matrimonio del mismo sexo?

—Es toda una agenda que Morena está pidiendo que los padres de familia no puedan influir en el sentido de que un niño que apenas se va formando, ya puede elegir su sexo, ¡no!, el sexo ya lo tiene, biológicamente somos hombres o somos mujeres, vamos a ayudarnos a crecer lo mejor posible, pero no entrar en toda ese serie de discusiones absurdas.

Es el tiempo de ayudar a definir la personalidad y en ese ambiente tan confuso, lógicamente los adolescentes se confunden, es el tiempo de ayudar a tener calidad en la vida, pero esas son las leyes, con eso nos vamos a moralizar, estamos afectando más el deterioro de la sociedad, dice el entrevistado.

—¿La evangelización moral?

—La moralización de la sociedad es urgente como país, pero un Estado laico debe propiciar a todos los religiosos, a todas las actividades religiosas para mejorar nuestra sociedad, que necesita valores, pero Morena es tan contradictoria.

CASTIGO A PEDERASTIA

Totalmente crítico, Flores Ramos considera, además, que este primer año de gobierno no ha tenido una actuación clara, porque no tienen una política. “Aunque todos los días digan que sí, todos vemos que no, una política clara de enfrentar a la delincuencia, al narcotráfico, a la descomposición de la sociedad. La misma claridad hace falta en su política económica que por más reuniones que tengan con empresarios y se ponen de acuerdo y al siguiente están contra los empresarios, ¿o a qué está jugando, verdad?, preguntó el padre.

—¿La Iglesia se compromete a qué con la pederastia?

—“Lo que el Papa ha dicho ahora como un elemento más dentro de este compromiso desde el Siglo XXI con Juan Pablo Segundo y Bendicto XVI y ahora el Papa Francisco, el compromiso es lo que se le llama “tolerancia cero’’ hacia la pederastia y actividades equivocadas de algunos ministros. Y lo que el Papa ha señalado que desde el principio de los juicios que se tienen al interior de la Iglesia, se haga también partícipe de las autoridades judiciales, no llevarlos paralelamente, la Iglesia su propio procedimiento y el juicio civil su propio procedimiento. Lo que dice el Papa ahora debemos colaborar desde el principio con las autoridades judiciales respectivas”, finalizó el rector.