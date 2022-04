Para quien cometa delitos, la ley será la ley: Lorenzo Córdova

El consejero presidente de Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova recordó a quienes están incurriendo en delitos electorales en esta jornada de revocación de mandato que “la ley será la ley, puede gustarnos o no”.

"Hay quienes dicen que los muertos votan, en México los muertos ya no votan, yo no he visto que un fallecido esté votando, lamentablemente hay fallecidos que aparentemente están en una participación ciudadana”, señaló el consejero.

"Las trampas son inéditas, porque que nunca se han presentado de manera tan flagrante, sistemática y coordinada, que pueden poner en riesgo la viabilidad de la democracia".

La democracia es un régimen dando ante todo la confianza a los ciudadanos que deciden jugar con las reglas del juego, y el día de hoy se ponen en riesgo por la irresponsabilidad de quienes violan las reglas y que acusan al INE, y lo que único que hacen es descalificar a los ciudadanos.

Entre las incidencias, Córdova manifestó que el sistema arroja una casilla no instalada en el estado de Veracruz, donde el presidente no se presentó, a quien se la había entregado la papelería electoral días previos, y hasta ahora no ha querido entregar el paquete electoral, por lo que ya se dio parte a la autoridad electoral.

Se trata del 0.001 por ciento de las casillas no instaladas, que hoy se buscaban instalar; además hay 8 si instalas en Texcoco que tuvieron que suspender la votación, esto por los conatos de violencia que se suscitaron, y que el INE tiene la responsabilidad de garantizar la tranquilidad de las elecciones, mencionó el presidente consejero, así como en Chiapas 64 casillas no se tenían contempladas porque no había condiciones. .

Se decidió la suspensión para garantizar la paz pública, son ocho casillas que en el sistema, si bien operaron se retiraron, también en Pátzcuaro, Michoacán, por cuestiones de seguridad se suspendió de manera definitiva.

Estamos a cuatro horas y media de cierre de las casillas, “hacemos un llamado a la ciudadanía a participar, la elección está siendo un éxito administrativo, gracias a la sinergia de la ciudadanía que confía en el INE”, señaló el consejero presidente.