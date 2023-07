Paren la pesca y sálvenlos: cómo fue el rescate de un náufrago en altamar

Fue el pasado lunes 17 de julio, que un buque atunero de la empresa Grupomar realizó el rescate en el Océano Pacífico de Timothy Lindsay Shadock y de su perrita Bella, quienes habían permanecido tres meses en alta mar a bordo del catamarán "Aloha Toa".

Antonio Suárez, el presidente de la empresa, dijo en entrevista con El Sol de México que gracias a que la pequeña embarcación se encontraba sobre la cadena de alimentación, fue que la tripulación pudo rescatar al náufrago australiano de 54 años y a su mascota.

"El barco estaba en cadena de pesca, como andaban pescando, el helicóptero fue a donde se supone estaba la embarcación y descubrieron que estaba una persona y una perrita, (...) dejan de pescar, ahí sí ya nos enteramos todos, me hablan a la empresa, les dije: 'dejen la pesca y vayan a salvar a esa persona.

"Dejan la pesca, que es obviamente una pérdida para nosotros porque se echa varias veces la red sobre una mancha de atún, pero era más importante una vida humana", dijo.

Suárez Gutiérrez dijo además que el náufrago recibió los primeros auxilios desde que arribó al barco de la empresa, aunque en las revisiones posteriores el departamento médico de Grupomar determinó que ambos, tanto Timothy como Bella, estaban deshidratados. En el caso del primero, sólo ha presentado algunos mareos desde que la tripulación lo llevó a la costa de Manzanillo, en el estado de Colima.

"Tanto la perrita como Timothy, venían deshidratados (...) Tuvo mareos, le hicimos un chequeo. Está francamente bien, tanto él como la perrita", detalló.

Al arribar al puerto de Manzanillo, Timothy explicó que estar en alta mar a bordo de su catamarán "Aloha Toa" fue una experiencia sumamente difícil en la que padeció hambre y sed, pues sólo se alimentaba de pescado crudo y agua de lluvia.

Por otra parte, el empresario aseguró que Grupomar se está haciendo cargo de toda la estancia en México del náufrago australiano, quien incluso, está buscando la forma de quedarse a vivir en México de forma permanente.

"Me preguntó, '¿me van a cobrar dinero por esto?' (el rescate). Al contrario, vamos a pagar lo que necesites, te salvamos la vida, cómo te vamos a cobrar tu subsistencia. De hecho, todavía está en un hotel que nosotros estamos pagando porque la Embajada no reaccionaba para nada", detalló.

El pasado 18 de julio, el Instituto Nacional de Migración (INM) auxilió a Lindsay Shadock para que se pudiera regularizar su documentación migratoria, pues ésta estaba vencida desde 2020.

"Timothy quiere quedarse a vivir en México, (…) tiene una visa momentánea, por unos días, vamos a conseguirle una visa por más tiempo, por seis meses, no he hablado con él, quería hablar con él para saber si se quiere quedar aquí en México o dónde se quiere quedar a vivir. Le gusta mucho México", añadió el empresario.

Respecto a la perrita Bella, Timothy aseguró anteriormente que está muy feliz de que ella también sobreviviera y que incluso, es mucho más valiente que él, aunque la mascota ahora será cuidada por un tripulante que participó en el rescate.

Un buque atunero rescató a un náufrago que estuvo tres meses en altamar. | Foto: @Grupomar

"Bella me encontró en el medio de México, ella es mexicana, ella es el espíritu de este país y no me dejó ir. Intenté encontrar un hogar para ella, tal vez tres veces, y me fue siguiendo en el agua. Es un hermoso animal, estoy muy agradecido de que esté viva. Ella es hermosa. Ella es mucho más valiente que yo, eso es por seguro", dijo Lindsay Shadock el pasado 18 de julio en una rueda de prensa en Manzanillo.

Sobre este mismo tema, el director de Grupomar aseguró que el trabajador que será el encargado de cuidar a la mascota radica en Manzanillo y que de esta forma la familia de Bella se va a ampliar.

"Ahora Bella tiene a los dos, tiene casi tres padres. Tiene a Tim, originario, (…) que lo encontró, lo siguió, tiene a este muchacho que es tripulante, y tiene a Grupomar", dijo.

Por último, Antonio Suárez aseguró que aunque ha recibido llamadas de todo el mundo, felicitando las acciones de los empleados de Grupomar que llevaron seguras dos vidas a tierra firme, esperan que nadie más tenga que ser salvado.

"Es una cosa espectacular, nos llena por una parte de satisfacción porque hicimos una buena obra. Tenemos la obligación como gente de mar de salvar (...) esperamos que no tengamos que salvar a nadie, pero si hay que hacerlo, lo volveremos a hacer", concluyó.