Pasivos de Turissste llegan a los 600 mdp

Turissste tiene un pasivo de 600 millones de pesos, esto en pleno cierre de sus oficinas en los estados y de una caída de 88 por ciento en los ingresos por venta de paquetes en los últimos cuatro años. Los centros de atención en los estados bajaron sus cortinas desde el 15 de mayo, según explicaron los trabajadores.

La reducción en la venta de paquetes por parte de Turissste viene desde 2014, cuando hubo ingresos por dos mil 512 millones de pesos, mientras que el año pasado se tuvieron egresos de 294 millones, esto de acuerdo al Informe Financiero y Actuarial 2018 del ISSSTE.

“Para los ingresos y gastos de Turissste, se presenta una desaceleración de crecimiento derivado de la reducción de contratos por servicios que ofrece Turissste, menor captación de comisiones, así como la reducción en ventas de transportación terrestre”, dice el documento.

El cierre de las oficinas en los estados se dio luego de que desde las oficinas centrales les mandaran un memorándum con dicha orden a ejecutarse el 15 de mayo, mismo que llegó un día antes a su aplicación, según señalaron trabajadores del área.

NO SE CIERRA

Al respecto, el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, aseveró que Turissste no se cierra, sino que es un ajuste para mejorar la operación administrativa y fortalecer la atención médica deja de ser un organismo desconcentrado y se incorpora a la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto.

Entrevistado luego de participar en la inauguración del XIV Consejo Nacional del ISSSTE-SNTISSSTE, que se lleva a cabo en Acapulco, el funcionario federal dijo que existen pasivos por más de 20 mil millones de pesos y sólo el programa Turissste tiene un adeudo de 600 millones de pesos en el país.

Mientras eso se da, en los estados las oficinas de Turissste vienen cerrando sus puertas, con incertidumbre de sus trabajadores sobre su futuro laboral, pues se calcula que deben ser alrededor de 150 personas afectadas.

En Chihuahua, los empleados que laboraban en la oficina local aseguraron que la acción es parte de la liquidación iniciada por la dirección general.

TURISSSTE en La Paz / Foto: JOSE LUIS VILLAFUETE

Son cuatro trabajadoras afectadas sólo en esta ofician, una de ellas con 30 años de antigüedad.

En Durango, se informó que la encargada de la oficina será rescindida del cargo y se liquidará conforme a la ley, mientras que las otras dos trabajadoras serán reubicadas en diversas áreas de la delegación.

Las oficinas de Turissste La Paz, Baja California Sur, suspendieron actividades de manera definitiva, mientras que sus cuatro empleados les rescindieron el contrato laboral, luego de que se hiciera oficial el cierre de la dependencia. Información extraoficial refiere que la unidad del ISSSTE no mantienen deudas con prestadores de servicios y a reserva de que estos datos sean corroborados más adelante con el informe que emita la institución, esto se debe básicamente a la baja demanda de servicios que mantenía la representación.

En Tlaxcala hay una oficina que no funciona desde hace varios meses, por lo que no tiene adeudos con prestadores del ramo. En Michoacán también llegaron los oficios a las oficinas de Morelia, el cual no se puede ejecutar debido a que desde el jueves pasado la oficina central está tomada por la el SNTE.

De la oficina de Guadalajara, la delegación del ISSSTE aseguró que no representa ni un ahorro ni un “golpe” a la prestación de los trabajadores, apenas tenían cuatro personas laborando ahí y sus atractivos como agencia de viajes fueron decreciendo desde hace 20 años. Las instalaciones, ubicadas en Palacio de Gobierno, serán destinadas a otra función en días próximos.

En las instalaciones de Turissste ubicadas en Saltillo, Coahuila, trabajadores indicaron que sin decir “agua va”, despidieron a 15 de los 19 trabajadores con que contaba, de los cuales los “corridos” eran personal de confianza.