[Video] Pati Chapoy releva propuesta sobre candidatura a diputada

Durante la emisión del programa Venteando de este jueves 11 de febrero, la conductora de espectáculos Pati Chapoy reveló que el pasado 2020 le propusieron ser diputada federal, sin embargo, rechazó la oferta.

La declaración la realizó en medio de la presentación de la nueva temporada de "Campañeando", un programa encabezado por Carolina Rocha, Mónica Garza y Vicente Gálvez, siendo éstos dos últimos los que se encontraban como invitados para promocionar el nuevo proyecto, esto luego de que Gálvez le cuestionara si alguna vez había sido invitada a algún puesto político.

“Hace poco sí. No voy a decir quién, ni qué partido ni qué persona. El año pasado platicando con equis personaje ‘oye, ¿no te gustaría ser diputada?’ y yo le dije, por supuesto que no, oye ¡es una vergüenza que te lo pidan!”, compartió la titular del programa.

Tras la revelación, su compañero Pedrito Sola respondió inmediatamente que “también es una vergüenza ser diputado”, por lo que, enseguida, Mónica Garza le cuestionó si aceptaría un puesto político, a lo que Sola respondió con un rotundo no.

“A mí nadie me ofrece, y si me ofrecieran diría absolutamente que no. Todos son unos bribones”, comentó.

Antes de finalizar la conversación, se habló sobre el aumento de personajes del mundo del espectáculo que se han postulado a algún puesto político, a lo que nuevamente la Chapoy respondió que “es una burla” e inmediatamente la Garza aseguró que esto es un reflejo del país en este rubro.

“Eso te habla del país que tenemos, eso te habla de la cultura política que tenemos, eso te habla de cuánto nos hemos equivocado”, dijo.

Finalmente, Pedrito Sola afirmó que las invitaciones que hacen hacia personas de la farándula a participar en la política, son por parte de partidos pequeños para no perder su registro.

