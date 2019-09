Funcionario de la 4T llama "valientes" a asesinos del empresario Garza Sada

Pedro Agustín Salmerón Sanginés, director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (INEHRM) fue duramente criticado por haber calificado de "valientes" a los guerrilleros de la Liga 23 de Septiembre que en 1973 asesinaron al empresario Eugenio Garza Sada y a dos de sus escoltas.

Salmerón publicó el martes pasado un mensaje en sus redes sociales donde justificó el intento de secuestro del empresario Garza Sada, fundador del Tec de Monterrey, como “el resultado de la profunda división que experimento la sociedad mexicana desde los años sesenta” y llamó valientes a los guerrilleros que en el intento de secuestro provocaron la muerte del empresario; la publicación se viralizó durante la mañana de este viernes y ante ello el funcionario e historiador ha dado de baja las cuentas de redes sociales que tiene.

"Sus dos escoltas aceptaron el riesgo, de modo que cuando un comando de valientes jóvenes de la Liga Comunista 23 de septiembre intentó raptarlo, se desató una balacera en la que perdieron la vida don Eugenio y sus escoltas...". Relató el polémico historiador.

La publicación difundida en la cuenta de Facebook del INEHRM formaba parte de una serie de publicaciones con el hashtag #HoyEnLaHistoria, proyecto que Salmerón pondría en la página del gobierno federal www.inehrm.gob.mx.

PAN exige destitución de Salmerón

El senador panista Víctor Fuentes Solís exigió la destitución de Pedro Salmerón del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (INEHRM), por hacer apología del delito, al haber calificado de "valientes" a los guerrilleros.

El senador de origen neoleonés, sostuvo que “lo que hizo el funcionario público representa una apología del delito, además de reivindicar la violencia de una manera inaceptable. Es una ofensa para la memoria de un héroe de Nuevo León y para su familia. Es una afrenta también para todas y todos los neoleoneses”, expresó.

Fuente Solís dijo que no puede haber transformación verdadera, como la que prometió López Obrador, con funcionarios “de cuarta”, y agregó que “ni el presidente ni su esposa Beatriz Gutiérrez Müller deben protegerlo, Pedro Salmerón debe ser destituido”.

El legislador panista recordó que “apenas esta semana destituyeron a un servidor público que ofendió a la esposa del Presidente en redes sociales. Esperamos que el Gobierno federal actúe en congruencia. Al rato surgirán más ´valientes´ que provocarán una espiral de violencia. No lo permitamos”, concluyó.

Por este mensaje el legislador federal y la bancada en el senado del PAN, rechazó categóricamente que un funcionario federal comparta públicamente su “ideología de odio” y añadió: “así como reprobamos que una empleada de una aerolínea bromeara con un comentario presunto incendiario, no aceptaremos bajo ninguna circunstancia la acción de Salmerón”.

Lilly Téllez de Morena se suma a la condena

Por su parte la senadora morenista Lilly Tellez apoyó la propuesta del senador panista y apuntó que los guerrilleros de la Liga 23 de Septiembre “no fueron valientes, fueron cobardes” y calificó al secuestro como “un vil acto de cobardía”.

Agregó que “no hay justificación para la violencia criminal de los jóvenes de la Liga Comunista 23 de Septiembre contra Eugenio Garza Sada”, por lo que pidió, “ahora sí en calidad de Senadora, que Pedro Salmerón renuncie”.

CCE lamenta dichos violentos de Salmerón

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) condenó la “lamentable” expresión del director del funcionario de la Cuarta Transformación.

"No es valiente quien busca privar a una persona de su libertad. No es valiente quien planea un secuestro para financiar armamento ilegal para actividades ilícitas. No es valiente quien asesina a un hombre de bien. No es valiente quien se escuda en la violencia como vía de cambio”, dice el documento.

El CCE coincide con la política de pacificación y reconciliación nacional que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que manifiestan su apoyo irrestricto para que "la sociedad recupere su paz".

#Comunicado | La violencia no es el camino para lograr la pacificación pic.twitter.com/7mEydayYeT — CCE (@cceoficialmx) 20 de septiembre de 2019

Agregan que es "incomprensible que un funcionario público, un representante del gobierno mexicano, enaltezca la violencia como forma de expresión. Es incomprensible que un funcionario, que además es historiador de profesión, se vuelva un apologista de la violencia, un defensor del delito".

Finalmente los empresarios exigen a la Secretaría de Cultura una disculpa pública y una rectificación por parte de este funcionario.

Tras la ola de reacciones y críticas, Salmerón ha desaparecido de las redes sociales, dando de baja sus cuentas de Twitter y Facebook. Antes de borrar todo, el funcionario dejó este mensaje:

"Rechazo la violencia. La historia busca comprender para no repetir. La condena y la exclusión orilló a esos jóvenes a la violencia".