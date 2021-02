"Pemex no atiende a sus hospitales; no tienen ni vendas", denuncia Petromex

En el gobierno de la Cuarta Transformación, para Petróleos Mexicanos (Pemex) el presupuesto no es problema: este año ejerce 141 mil 758 millones de pesos, solo en gasto no programable, pero sus hospitales colapsan sobre los enfermos por falta de mantenimiento. Tal es el caso del hospital Regional en Villahermosa, donde no tienen ni vendas y hay que romper sábanas para atender a los pacientes.

Lo más grave es que por atención inadecuada y por falta de medicamentos o por el uso de medicamentos caducos, 12 trabajadores petroleros fallecieron. Faltan tanques de oxígeno, tomógrafos y hasta gasas estériles, jeringas, insulina.

Así lo manifestó en entrevista con El Sol de México el contralor nacional del Sindicato Petroleros de México (Petromex), el abogado Óscar Solórzano, después de una reunión con la Subgerencia Regional Sur-Sureste de Pemex, en donde denunció crímenes de lesa humanidad y atentados a los derechos humanos “porque en el Hospital Regional de Villahermosa, se mueren los pacientes”.

Manifestó que "hace unos meses, se cayó el drenaje en la Unidad de Cuidados Intensivos, en el quinto piso de dicho hospital, así de literal, se desplomó, se inundó. Los pacientes tuvieron una lluvia de aguas negras”.

También la compra de medicamentos caducos que ocasionaron la muerte de trabajadores jubilados de Pemex y a sus familias, el año pasado.

“Y ahorita no tienen ni vendas, guantes ni cubrebocas. El equipo de protección lo tienen que comprar los trabajadores, todos los utensilios indispensables de higiene y seguridad. “Los trabajadores de la salud sufren de acoso laboral al exigirles que se gaste el mínimo en equipo de protección. No permiten que se organice para tener menos exposición al riesgo en las áreas Covid-19”.

Estas denuncias se amparan con testimonios no solo de Petromex sino del Sindicato de Petroleros de Carlos Romero Deschamps, que se unieron porque el líder los abandonó, dijo.

En el caso de los enfermos de Covid-19, no hay medicamentos para sedar a los pacientes intubados ni continuidad en los tratamientos. “Hay días que no hay medicamentos. Se tiene que improvisar con el equipo de ventilación ya que no son suficientes”, expresó Solórzano.

En suma, por las malas condiciones del edificio del Hospital Regional de Pemex, en Villahermosa, no se debería de laborar, sentencia. “Incluso no hay agua caliente para bañar a los pacientes; no hay equipo para tomar radiografías, tomografías, muestras para laboratorio”, denunció el abogado Solórzano.

Este lunes se espera la presencia de visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes recorrerán las instalaciones del Hospital Regional de Pemex en Villahermosa.

"Se acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que cierren dicho nosocomio por la serie de omisiones, negligencias, incompetencias, incapacidades e ineptitudes, que contravienen disposiciones de orden internacional", detalló.

“Los preceptos del Derecho Internacional a los derechos humanos no se observan ni los compromisos adquiridos, esto es la obligación de tutelar y mantener su vigencia.", finalizó.