Pemex, riesgo para las finanzas públicas, advierte FMI

La caída constante en la producción de petróleo y la incapacidad de Petróleos Mexicanos para estabilizar la extracción de crudo empeoraron la estabilidad financiera de la empresa y la convierten en un riesgo para las finanzas públicas, consideró Alejandro Werner Wanfield, director del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el Hemisferio Occidental.

"Un sector importante que está generando riesgos en México, es el sector energético con la caída de producción de petróleo que viene de muchos años pero que no se ha estabilizado", expresó durante las actividades del Seminario de Perspectivas Económicas 2020, que se realizó ayer en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Lo anterior, ha llevado a la empresa productiva del Estado " a empeorar" su estabilidad financiera, lo que provoca que Pemex tenga que pagar más intereses a los inversionistas internacionales para obtener crédito.

“Es un termómetro de riesgo que ven en el sector que podría contaminar las finanzas públicas, porque sería muy difícil conceptualizar una decisión en la cual tengamos un evento crediticio en Pemex en el cual el gobierno federal no apoye, como hemos visto el año pasado, siendo el único accionista de Pemex”, sostuvo el economista.

Conforme crezca la presión para que el Gobierno Federal apoye las finanzas de Pemex, los beneficios de la prudencia en el manejo de la deuda y la tasa de interés referencial del Banco de México pueden diluirse, añadió.

El economista añadió que el lento crecimiento económico del país en 2019 fue causado por la incertidumbre interna, pues México no ha sabido aprovechar las condiciones que tiene a su favor para elevar la inversión a 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

“México no está siendo capaz de aprovechar las oportunidades, no está generando inversiones interesantes en un punto donde hay financiamiento”, al recordar que el año pasado México tuvo la inversión más baja desde la crisis financiera mundial en 2009.

En el encuentro en el ITAM, José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), comentó que la economía mexicana requiere de un alza en la inversión para acelerar su ritmo de crecimiento en los siguientes años.

Alejandro Werner añadió que el Banco de México (Banxico) tiene espacio para reducir la tasa de referencia y apoyar la actividad económica en años venideros.

“CHIPOTITO” INFLACIONARIO

Al encuentro del ITAM también asistió el gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León Carrillo, quien reconoció que la inflación tendrá un “pequeño chipotito” en el primer trimestre del año, aunque en los meses previos mostraba una sólida tendencia a la baja.

El funcionario admitió que este incremento en los precios del primer mes del año es consecuencia de la “actualización” de las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como del incremento de 20 por ciento al salario mínimo.

El cambio en las cuotas del IEPS fue aplicado a productos como los cigarros, las cervezas, las bebidas azucaradas y la comida chatarra, lo que causó alzas en estos productos de forma generalizada durante los primeros días de 2020.

En un recorrido, El Sol de México constató que los cigarros o productos como los de la marca Bimbo, refrescos y algunas marcas de cerveza ya mostraron incrementos en el arranque del año.

El alza ocurrió pese a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su conferencia de prensa matutina del 26 de diciembre que no iba a haber cuesta de enero.

“Estamos concluyendo 2019 con muy buenos resultados. Independientemente de lo macroeconómico, que eso pues a veces se queda en lo abstracto, en lo general, lo importante es esto, esto es lo que tiene que ver con los bolsillos, con la bolsa del mercado, con lo que puede llegar a la mesa de los mexicanos. Es una inflación controlada, acompañada de no aumentos. No aumentarán impuestos, no aumentarán las gasolinas, el diésel, el gas, la luz, al inicio de año, como era costumbre, que entraba el año y la cuesta de enero, y los gasolinazos en algunos casos. Eso se terminó”, refirió el mandatario.

Díaz de León aseguró que el aumento general de precios será transitorio. La inflación anual llegó en diciembre a 2.83 por ciento, el segundo cierre de año con la tasa más baja desde 1969, cuando inició su registro, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

T-MEC es pan comido

La ratificación del TMEC en Estados Unido "es pan comido" señaló, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

"Esto ya va a salir porque hay un apoyo masivo de ambos partidos (Demócrata y Republicano), sólo que están con sus cosas del impeachment (proceso de destitución contra Donald Trump) y respetamos son sus problemas internos".

Estimó que en cinco o 10 días laborales se podría aprobar el acuerdo en Estados Unidos, “pero de que sale, no hay duda", afirmó Seade.

En Canadá será más tardado porque sus reglas disponen que tienen 21 días para revisarlo, explicó el subsecretario.