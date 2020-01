Pendiente, recuperar dinero de corrupción: Bohórquez

Si bien México dio pasos hacia adelante en el combate a la corrupción, el mayor pendiente es la recuperación del dinero defraudado a las arcas de la Nación, dijo Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, sobre los resultados del Índice de Percepción sobre Corrupción (IPC) 2019.

“Angola hace dos semanas recuperó en una sola operación cinco mil millones de dólares. Eso es anticorrupción. Cuando el gobierno de México anuncie que recuperó en una sola operación cinco mil millones de dólares entonces estaremos hablando de resultados anticorrupción”, dijo en entrevista con El Sol de México .

El Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana dijo que el reto de México es desmantelar las redes de corrupción, no sólo atrapar a los “peces gordos”.

“¿Qué falta? Redes de corrupción desmanteladas, algo que todavía no tenemos, estamos hablando de personas porque sonamos anticuados cuando hablamos de el caso Robles o el caso Lozoya, porque los casos no son de una persona, son redes de corrupción y esas hay que desmantelarlas”, dijo.

Ayer, este diario público que México pasó del lugar 138 al 130 en el IPC 2019, esto al alcanzar una puntuación de 29 puntos de 100 posibles, una unidad más respecto a la edición 2018.

“El punto importante es cómo estamos respecto a nosotros mismos, mejoramos un punto respecto al año pasado, pasamos de 28 a 29, todavía nos faltan seis puntos para recuperar el nivel de 2014, que es la manera correcta de leer el instrumento”, comentó.

Bohórquez recordó que en comparación con los otros países de la OCDE se mantuvo en el último lugar, mientras que entre los integrantes del G-20, pasó del lugar 19 al 18, pero teniendo en cuenta que uno de los integrantes es la Unión Europea, que no participó en el IPC.

Sobre estos resultados, Bohórquez señaló que el lado positivo es que se cortó la caída que nuestro país traía en el Índice, pero todavía hay muchos pendientes al respecto.

"No hay necesidad de escatimar lo que han hecho, pero la corrupción no se ha erradicado, las redes no se han desmantelado y los activos no están en las arcas de la Nación”, dijo.

El Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana destacó que en el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador sí se han hecho cosas, la principal es la inclusión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Fiscalía General de la República en el tema.

“Lo que sí hay que reconocer es que se para una caída (en el IPC), no es fácil parar una caída. Si tienes cinco años consecutivos cayendo en el índice, pararlo es una buena señal, eso no quiere decir que eso acabó con el problema, no se ha erradicado la corrupción en el país, pero es una buena señal de que ya no caiga. ¿Cómo la pararon?, con la UIF y con la Fiscalía General de la República”.

Bohórquez añadió que sí hay posibilidad de obtener resultados en un año, y muestra de ello es la reactivación de la UIF en la lucha contra la corrupción. Pero insistió, ahora lo que falta son las consecuencia a los responsables de la corrupción, tanto en cuestión penal como la recuperación del dinero robado al erario.