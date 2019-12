Periodista José Luis Morales denuncia acoso del gobernador de Aguascalientes

El periodista José Luis Morales aseguró sufrir acoso por parte del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval.

Este año el también director de Radio Universal de Aguascalientes fue detenido dos veces tras hacer críticas contra el mandatario estatal.

Sociedad Es el Gobernador contra mí: periodista José Luis Morales al ser liberado

En entrevista para Radio Fórmula, el periodista explicó que tras los comentarios que hizo contra el gobernador, un juez determinó que estos le afectaron psicológicamente al gobernador y le provocaron un mal gástrico.

"Martín Orozco fue presidente municipal cuando estuvo en campaña yo fui de los que señalé públicamente que él no era la persona idónea para ser gobernador y que tenía órdenes de aprehensión. Me queda claro que él no ha soportado la crítica y me demandó por daño moral y ahí, él establece que está enfermo del estómago y de la cabeza por mis críticas, ácidas sí, pero finalmente críticas".

Dijo que ha recibido amenazas para ser detenido una tercera vez si continúa hablando más del gobernador. Además teme que el mandatario ordene su detención.

"Yo creo que cuando al gobernador se le antoje da la orden y me detiene".