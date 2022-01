Periodistas protestan en todo el país por asesinatos de colegas

Reporteros de San Luis se unen a protesta nacional contra agresiones a periodistas

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

Periodistas de varios municipios de San Luis Potosí protestaron contra las autoridades de todos los niveles de gobierno, por las agresiones constantes que sufren en el ejercicio de su profesión, la impunidad y la indiferencia, ya que no hay resultados de las denuncias que han presentado ni del crimen del fotoperiodista Daniel Esqueda ocurrido hace poco más de cuatro años.

En la capital del estado, Rioverde, Matehuala, Ciudad Valles, El Naranjo y otros municipios, las y los periodistas portaron pancartas para exigir justicia por el asesinato de la comunicadora Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California, el pasado fin de semana, con la leyenda “justicia”, “ni silencio ni olvido”, “periodistas asesinados no los olvidamos”, “no podrán callarnos”, “Tijuana no esta sola”, “Daniel Esqueda presente”.

La periodista Lucía López exigió al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que “realmente haga algo, no ha hecho nada, seguimos solamente con palabras porque no hay ningún resultado; sabemos que la vida de nuestros compañeros no regresará pero alzamos la voz como lo hizo Lourdes en Tijuana”.

Los periodistas potosinos coincidieron en que no hay garantías de ninguna índole para el desarrollo de su trabajo y exigieron al fiscal general del estado José Luis Ruiz, que haya resultados de las investigaciones por el crimen de Daniel Esqueda, ya que la anterior administración no hizo absolutamente nada, generando impunidad.

