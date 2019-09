Pese a protestas AMLO asegura plazas automáticas a normalistas

Luego de expresar que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tuvo un “tache” por los paros en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se aprobará la entrega de plazas automáticas a los normalistas.

Durante la conferencia mañanera, comentó que debería de implementarse el mismo sistema de servicio de carrera militar en la contratación de maestros y doctores.

“Tienen tache y afortunadamente ya se llegó a un acuerdo, lo celebró, se llegó a un acuerdo. Se ganaron las leyes secundarias y ya se terminó este ciclo de la mal llamada reforma educativa”, expresó durante la conferencia mañanera.

Comparó que así como un joven entra al Colegio Militar para prepararse, sale como subteniente e ingresa de inmediato a las Fuerzas Armadas, porque tienen la capacidad e instrucción requerida para laborar, así debería ser con el magisterio.

“Que me expliquen, ¿por qué tiene que ser distinto? Ingresa un joven a la normal, se prepara, termina, ¿por qué no va a ser maestro? A ver, los expertos que me digan la diferencia y esto debería aplicar también para los médicos, que saliendo terminan su práctica profesional, ya sea para terminar el nivel de licenciatura medicina y su plaza”, cuestionó.

El primer mandatario rechazó que se viole la autonomía del Poder Legislativo, si se toman en consideración los acuerdos entre la CNTE y la Presidencia de la República, para la aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Educativa.

Argumentó que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión, y fue una propuesta de campaña que se llevó, no sólo desde el presidente, sino por los mismos legisladores.

Apuntó que la única condicionante para la asignación inmediata de plazas, fue pedirle a los maestros que se atuvieran a las vacantes.

Pero descartó que sea una problemática, pues garantizó qué hay muchos lugares en las escuelas públicas, así como en el sistema médico, del cual dijo, se carece de especialistas en todos los hospitales rurales del IMSS Bienestar.