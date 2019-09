Pide AMLO respeto para policías

Carmen, Campeche.- En medio de varios atentados contra diversos elementos de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió respeto para los policías locales.

Al final de su recorrido en el Hospital Rural de Mamantel, destacó que los efectivos cumplen con su labor de detener al crimen organizado y tan solo ganan seis mil pesos.

Justicia Criminales no dan tregua: atacan a fuerzas de seguridad en estados

“Ahora que venía para acá, en Escárcega me detuvieron unos policías y les pido respeto para ellos, porque me entregaron su petición de que ganan muy poco. Y me gustó mucho, esto Carlos Miguel lo va a entender muy bien, y ahí se lo dejo de tarea”, exigió en su discurso.

López Obrador defendió que los policías cumplen con su labor de proteger a los ciudadanos, al igual que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, y la Guardia Nacional, y también deben ser bien remunerados.

“Me dijeron los policías, ahí en Escárcega, ganamos seis mil pesos, muy poco y andamos cuidando de que no se asiente el crimen organizado, ósea, están haciendo su trabajo. Hay que apoyarlos a los policías. Tenemos que mejorar los sueldos de los trabajadores”, relató.

Luego de ataques contra la Guardia Nacional, por parte de ciudadanos, el presidente López Obrador ha pedido que se les respete y ya no se apoye a las células delictivas.