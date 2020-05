Pide Inai priorizar información sobre Covid-19 en comunidades indígenas

“No debe haber ciudadanos de primera y de segunda”, aseveró la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Blanca Lilia Ibarra Cadena al subrayar la importancia que tienen las radios comunitarias para acercar información sobre la pandemia a comunidades indígenas y la necesidad de atender como prioritario este asunto.

Al analizar el acceso a la información y el papel de las radios comunitarias e indígenas durante un foro virtual, la comisionada del Inai señaló que la pandemia dejó al descubierto la vulnerabilidad que prevalece en las comunidades indígenas, no sólo por la tardanza en la asistencia social y sanitaria, sino también en los temas de información precisa, puntual y accesible, por lo que exhortó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al Inai y a las organizaciones de la sociedad civil a trabajar en conjunto para impulsar un programa que fortalezca el acceso a la información pública de estos grupos.

“Hoy más que nunca debemos voltear a estos grupos, que son, sin duda vulnerables, a donde no llega toda la información como se debe dar, con la inmediatez que representa una crisis como la que estamos viviendo y donde las radios comunitarias juegan un papel trascendental”, expresó.

Al moderar la mesa “El papel de las radios comunitarias e indígenas para fomentar la utilidad social de la información pública entre las comunidades”, Ibarra Cadena señaló que se está en deuda con las comunidades indígenas, ya que se ha dado prioridad a las grandes capitales de los estados de la República y a aquellos que cuentan con nuevas tecnologías.

“El derecho de acceso a la información busca generar condiciones de igualdad, pero también de justicia social, es un derecho llave que permite ejercer otros derechos, tendríamos que enfocar todas nuestras baterías para atender y llegar a todos los rincones”, consideró.

En su discurso, Ibarra Cadena destacó a través del Programa de Sensibilización de Derechos (PROSEDE), que impulsa proyectos de OSC a través de financiamiento público, podría generarse una alianza de colaboración entre autoridades y sociedad civil para llegar de manera más precisa, puntual y con más empeño, “a estos grupos indígenas que nos dan orgullo a todas y todos los mexicanos”.

En su oportunidad, Melquiades Cruz Miguel, de Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos de Oaxaca A.C. (SURCO) habló sobre el trabajo de la organización con PROSEDE-INAI y subrayó que para garantizar el derecho de acceso a la información de los pueblos indígenas es necesario asegurar la sostenibilidad de las radios comunitarias indígenas.

“En este intento de democratizar la palabra se requiere que la sociedad reconozca a los medios comunitarios indígenas como un elemento indispensable para el logro de los objetivos de la sociedad diversa”, apuntó.

Jesús Astorga Reyes, subdirector del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), compartió el trabajo realizado por el Instituto y 22 radiodifusoras en todo el país, y agradeció el apoyo que han brindado las autoridades, así como la participación de grupos de personas que llevan a las comunidades más alejadas mensajes que son vitales en este tiempo de pandemia. Consideró que hace falta mucho por hacer, mucho trabajo en conjunto e hizo un llamado a “generar lazos, vínculos que permitan ir disminuyendo las desigualdades”.

Por su parte, el director general Concesiones de Radiodifusión del IFT Álvaro Guzmán Gutiérrez, planteó que las radios comunitarias hacen oyentes conscientes y críticos de la realidad.

“Esta es una magnífica oportunidad para llevar información relevante, a propósito de esta emergencia nacional; muchos no saben leer, no saben escribir; es parte de los trabajos que tiene el Estado mexicano y, con ello, debe de tener una tarea y un compromiso por llevarles la información sensible, oportuna y conveniente”, afirmó.