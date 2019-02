Pide padre Solalinde cambio de raíz en migración

Al sostener un encuentro privado con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas; el sacerdote Alejandro Solalinde aseguró que el Instituto Nacional de Migración (INM) es un “cártel” por lo que no amerita cambios cosméticos, sino cambios reales.

Entrevistado en la sala de prensa de la Secretaría de Gobernación, el director del albergue “Hermanos en el camino”, comentó que la situación de los migrantes centroamericanos podría empeorar, de ahí que haya demandando analizar medidas cautelares para los defensores de las derechos humanos.

Dijo que le da la impresión que los cambios que se han anunciado en el INM son cosméticos ya que solo cambiarnos a los delegados, por lo que pugnó por cambios más a fondo como el combate a la corrupción.

“El INM, en alguna parte, es un cártel, y entonces no es fácil para las personas bien intencionadas como Tonatiuh Guillén, comisionado del Instituto. Entiendo que el es académico, no es policía y aunque el INM no debe policializarse tampoco podemos ser ingenuos que sólo con cambiar unas personas o cositas”, subrayó.

PLAN PARA REFUGIADOS

Por otra parte, la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios en el Senado adelantó que será el próximo 13 de marzo cuando se difunda el proyecto humanitario para refugiados. La senadora Susana Harp informó que dicho proyecto, será presentado por el Acnur y el cual se elaboró por la ONU. Los senadores también expusieron la necesidad de fortalecer al Servicio Exterior Mexicano, ya que le hace falta personal y recursos para atender a los mexicanos que viven en el extranjero, en específico en lugares con mayor número de residentes, como California, EU.