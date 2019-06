Piden a María Luisa Albores comparecer ante el Congreso por estancias infantiles

Integrantes del Frente por la Niñez piden comparecer a la titular de la Secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, ante el Congreso de la Unión, tras rechazar la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto a las estancias infantiles.

Señalaron que se requiere que la funcionaria pública “venga a dar la cara y responda, no como un capricho, no como una decisión personal, no como una decisión partidista. Que venga como la ley lo establece”.

Las senadoras Josefina Vázquez Mota, Kenia López Rabadán, Nuvia Mayorga, el diputado federal Mario Mata, la exdiputada Lía Limón; y representantes de estancias infantiles, exigieron al gobierno federal detener la destrucción de las instituciones y el aniquilamiento de la política de acompañamiento a miles de familias necesitadas y vulnerables en todo el país.

“Como parte del Frente en Defensa de los Derechos de la Niñez, hacemos un llamado urgente a la conciencia de todo el Poder Legislativo, un llamado urgente a las organizaciones de la sociedad civil, un llamado urgente a padres, madres de familia, a que se detenga esta destrucción cotidiana de la libertad y de la democracia”, afirmó Vázquez Mota.

La también presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia calificó de “aberrante despreciar y desconocer las resoluciones del Poder Judicial”.

“Aberrante es seguir atentando contra la democracia de manera cotidiana y darle a la Comisión de Derechos Humanos, como decimos coloquialmente con la puerta en las narices, con el autoritarismo como respuesta y la descalificación como una práctica cotidiana”, agregó.

Foto: Mauricio Huizar

Por su parte, la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que la secretaria de Bienestar pretende justificar lo injustificable, al aplicar la misma dosis del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando algo no le gusta, “es decir, descalificando tanto hacia la CNDH como hacia el Programa de Estancias Infantiles”.

López Rabadán enfatizó a la “secretaría del Malestar” que los niños no tienen partidos políticos, los niños tiene derechos, por lo que sentenció que resulta irrisorio cuando ésta afirma que se cancela el Programa de Estancias porque “existían irregularidades” y se crea otro programa sin que se establezcan mecanismos de control y auditoría.

En este sentido, también recalcó que un rasgo de la cuarta transformación es la falta de transparencia, de reglas claras y de auditoría.

“No vamos a pedir la renuncia de la secretaria, vamos a hacer que se aplique la ley y vamos a pedir que acuda al Congreso de la Unión, como lo establece la Constitución y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de que explique su negativa y, en caso de que las causas que haga valer sigan siendo insuficientes, se denuncie ante el Ministerio Público por las afectaciones que está generando su negligencia y su actuar”, remarcó.

En su turno, Lía Limón García, integrante del Frente por la Niñez, afirmó que “no extraña el rechazo a la recomendación porque fue la primera vez en 29 años que un presidente de la República no asistió a un informe de la CNDH recientemente. El actuar de la secretaria de Bienestar es congruente con el desprecio que el presidente ha mostrado a la Comisión”.

Foto: Mauricio Huizar

Limón García manifestó que este programa no significa tirar mil millones de pesos, pues mencionó que hasta hoy no se ha probado el desvío de un sólo peso.

“No han probado la corrupción que tanto se menciona, no han hecho público el padrón de niños fantasma, no han hecho públicos los casos de mal uso de recursos y no hay denuncias a servidores públicos”, aseveró.

Además, comentó que el nuevo programa no atiende a la misma población que se atendía hasta el año pasado, porque se cuenta con sólo la mitad de los recursos y se focaliza en 600 municipios del país, además de que se deja fuera a todas las mujeres que viven en condiciones de pobreza urbana.