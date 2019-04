Piden trasladar restos de Zapata al Monumento a la Revolución

En el marco de los 100 años de la muerte del general Emiliano Zapata, la Central Campesina Independiente (CCI) solicitó que los restos del "Caudillo del Sur" sean trasladados de Cuautla, Morelos, al Monumento a la Revolución.

Al conmemorar el 57 Congreso Nacional de la CCI y el aniversario luctuoso de Zapata, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la CCI, Amadeo Hernández Barajas, llamó a crear eco y que sea analizada la posibilidad de que los restos del revolucionario sean depositados en el monumento ubicado en la Ciudad de México.

“Como organización con más de medio siglo en la lucha agraria, pedimos que se reconozca la obra revolucionaria del general Emiliano Zapata Salazar, que se reconozca trayendo sus restos al Monumento a la Revolución Mexicana, que debe ser la morada de sus héroes”.

El dirigente también pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador una “conmemoración digna” para el aniversario luctuoso y cristalizar los principios de Zapata con un campo justo y productivo.

Ello, abundó, con un programa especial en la regularización de la tenencia de la tierra de miles de habitantes que viven en terrenos ejidales, comunales o en parcelas ejidales sin documentos de titularidad.

“Así lo hemos constatado en las diversas giras que hemos realizado en todo el país y con tristeza también lo vemos en diversas colonias de varias alcaldías de la Ciudad de México”, expuso.

Acompañé a mis amigos de la Central Campesina Independiente A.C., en su 56 Congreso Agrario Nacional, en el cual realizamos una guardia de honor y ofrenda floral al General Emiliano Zapata en el marco de su centenario luctuoso. pic.twitter.com/Y3peUiXTSr — Ismael Hernández (@hernandezderas) 9 de abril de 2019

Zapata "nunca se dejó cooptar, comprar o mediatizar"

En el marco del Centenario luctuoso del “Caudillo del Sur”, Emiliano Zapata, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la república, legislador Martí Batres Guadarrama expresó que Zapata representa “un símbolo profundamente vivo”, principalmente por su anhelo de justicia social, bienestar e igualdad para todos los mexicanos, expresó el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama.

Al inaugurar la exposición pictórica “Zapata Vivo”, de Luis García Gascón, el senador Batres, consideró que, a 100 años de la muerte del héroe morelense, su lucha por la libertad y la tierra, “tiene una influencia impresionante en nuestra cultura política: Hay cientos de escuelas, organizaciones e instituciones que llevan su nombre, y está en las reflexiones de diversas fuerzas culturales, sociales y políticas de México”.

Asimismo, dijo que Zapata, fue “intransigente en sus principios. Nunca se dejó cooptar, comprar o mediatizar”, y no claudicó ante el régimen porfirista, el huertismo ni el maderismo, y por ello, no depuso las armas, “porque exigía que primero se entregara la tierra. Su lucha no era por el poder político, por ocupar un espacio”.

Por lo anterior, concluyó que “muchos podemos decirnos que somos zapatistas porque queremos justicia social, porque queremos bienestar para los más pobres, porque no cedemos en nuestros principios de manera intransigente”.

La muestra pictórica se organizó a iniciativa de la senadora Gloria Sánchez Hernández, de Morena, quien explicó que la obra de Luis García Gascón plasma los principios que siempre defendió el general Zapata: la libertad, la igualdad, la historia y memoria de México.