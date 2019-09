Población debe exigir protección a periodistas: Amnistía Internacional

Mérida.- En países como México, con un alto nivel de violencia contra periodistas, es indispensable que la población exija a sus gobiernos una protección integral y no “militarizada” al derecho a la información y a la libre expresión para quien lo ejerce, ya que se trata del vehículo más eficaz a la democracia, al desarrollo y a la paz social, advirtió la directora en las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara.

En su intervención dentro del panel: “La responsabilidad de los medios globales en la preservación de la paz”, deploró que al existir una amenaza contra uno o varios periodistas, el gobierno opta por “militarizar” su protección, al poner a su servicio a agentes que muchas veces terminan por ser los ejecutores de represalias y hasta de homicidios.

En ello coincidieron especialistas y también panelistas como la periodista y activista yemení, Tawakkul Karman; el miembro de la Organización Internacional del Trabajo, Daniel Solana y la premio Nobel de la Paz 1997, Jody Williams, quien agregó que las redes sociales tienen la responsabilidad de monitorear comentarios de odio y represión, para prevenir actos violentos “como se han visto muchos”.

Guevara aseguró que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, al registrase, tan sólo en 2018, un total de 11 ejecuciones contra comunicadores que, señaló, en su mayoría han denunciado actos de corrupción de funcionarios que actúan violentamente cuando son descubiertos.

“Es hora de impulsar y cuidar el periodismo independiente, el que trabaja para informar seriamente con responsabilidad y ética, el que investiga y da a conocer lo que en realidad está ocurriendo, contrario a aquellos que laboran en defensa de los gobiernos en turno por un interés muy lejano al de la sociedad”, apuntó.

En la 17 Cumbre Mundial de Premiados con el Nobel de la Paz, Daniel Solana estableció que todos, cada ser humano, forman parte de la comunicación, ya que es parte de su naturaleza, por lo que resulta lamentable que ésta no se presente en algunos medios de manera acorde a lo que se vive.

La madre Agnes Mariam de la Croix recordó que durante el conflicto en Siria escribió lo que vio “y eso no fue bien visto por medios. Fui incriminada y me declararon la guerra. Sin embargo, la verdad libera y siempre hubo gente que me apoyó y protegió”.

Siempre será digno reconocer, abundó, a aquellos que se atreven a decir lo que ven, sin miedo, con la fuerza de la verdad.

A su vez, Jodi William dedicó su ponencia a las redes sociales, y destacó que estas son una poderosa herramienta de la comunicación, que si bien le da voz a toda la gente que tiene acceso a ellas, también se cae en cierta complacencia.

Por ello consideró necesario estar atentos a la forma en que se comparte la información en estos nuevos medios informativos, que en muchas ocasiones confunden y tergiversan la verdad.

Justicia Rechazan que muerte del fotógrafo Erick Castillo sea por un intento de robo

Tawakkul Karman lamentó que en países como Turquía también han asesinado a periodistas que buscan informar, que tratan de a través del ejercicio periodístico lograr reformas que no convienen y enojan a otros.

Los panelistas culminaron con la necesidad de concienciar a la población sobre la importancia de estar debidamente informada, que los periodistas cumplan con la función de manera responsable y ética, y de terminar, hacer a un lado a aquellos a los que la verdad les estorba y hacen lo posible por evitar que la población sepa lo que en realidad ocurre.