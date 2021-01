Podrán IP y estados comprar sus vacunas

El Gobierno federal anunció que gobiernos locales y empresarios podrán comprar la vacuna contra el Covid-19 a algún laboratorio aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que instruyó a la Secretaría de Salud a emitir un comunicado donde especifique las reglas para esta compra. Al cierre de la edición, la dependencia seguía sin publicar el documento ni respondió a la solicitud de información por parte de El Sol de México.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Quiero adelantar que he dado instrucciones al secretario de Salud, al doctor Jorge Alcocer, para que hoy mismo (ayer) se emita un comunicado estableciendo que cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México tiene autorización, sólo que deben de anexar a la solicitud el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad y la farmacéutica”, dijo el Presidente durante la conferencia mañanera.

Hasta el momento, las únicas farmacéuticas con permisos sanitarios de Cofepris son Pfizer y AstraZeneca, mientras que otras vacunas, como la Sputnik V de origen ruso, siguen sin autorización.

Xavier Tello, analista en políticas de salud, explicó que pese al anuncio, las empresas privadas y gobiernos estatales aún no pueden comprar las vacunas contra el coronavirus, porque carecen de un registro sanitario y no cumplen con todos sus protocolos de aprobación.

En entrevista, el especialista explicó que se necesita un registro sanitario ante la Cofepris para comercializar, importar, vender o comprar cualquier medicamento biológico o dispositivo médico en México.

Para obtener el registro, las empresas o laboratorios necesitan acreditar que cuentan con buenas prácticas de manufactura, control de calidad y estudios clínicos publicados de eficacia y seguridad.

“Estos estudios son los que, actualmente, no están definidos, porque todas las vacunas en el planeta se encuentran en Fase 3 y eso dura de 18 a 24 meses, aproximadamente. Lo que sucedió fue que obtuvieron una autorización de uso de emergencia, por la gravedad de la pandemia, pero eso no es un registro sanitario”, aclaró Tello.

SE APUNTAN PARA COMPRAR

Luego del anuncio del Presidente, empresarios, gobernadores y alcaldes manifestaron su interés por comprar la vacuna.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) celebró que la iniciativa privada y gobiernos estatales puedan comprar vacunas contra el coronavirus y aseguró que ya están en contacto con sus principales laboratorios productores.

La suspensión es mientras la Cofepris realiza análisis de los lotes adquiridos en el segundo semestre del año / Foto: Daniel Galeana

“Analizaremos con detalle los lineamientos una vez que se emitan. En este momento, la capacidad de los principales laboratorios que producen vacunas ya está comprometida con los gobiernos nacionales de todo el mundo; sin embargo, ya estamos en contacto con ellos desde el CCE para avanzar con miras al futuro”, dijo el organismo a través de su Twitter.

Recientemente, Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, dijo que el sector privado estaba dispuesto a apoyar en la vacunación a través de diferentes vías.

En Veracruz, el empresario farmacéutico Alejandro Cossío afirmó que ya tiene un contrato para comprar dos millones de vacunas Sputnik V, por lo que ya inició pláticas con gobiernos estatales y con la Asociación de Hospitales Privados para comercializarlas. Aunque se mostró seguro de que obtendrá el permiso, adelantó que en caso de que Cofepris se lo niegue, las venderá a Colombia y Costa Rica.

Cossío es un empresario que fue diputado local del PAN, pero durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes denunció corrupción en compras del sector salud.

Entre los gobernadores hubo optimismo, y también dudas. La Alianza Federalista anunció que iniciara mesas de trabajo con la iniciativa privada para conocer los mecanismos para la compra.

Luego de la reunión de la Alianza, Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, señaló que ya se comprometieron a formar comisiones en las que participen la IP y gobiernos para reunirse con la Federación, a fin de conocer los protocolos de adquisición de la vacuna.

En tanto, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, dijo que la autorización del Presidente llega de manera tardía y esperan que dicha afirmación tenga soporte legal.

En Sonora, el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, publicó en su cuenta de Twitter que el Gobierno estatal comenzará las negociaciones con el laboratorio AstraZeneca, de las cuales mantendrá informada a la población.

Pero no todos los gobernadores se mostraron tan optimistas. En Guerrero, Héctor Astudillo adelantó que en la entidad no destinarán recursos para adquirir vacunas contra Covid-19, “Nosotros no compraremos vacunas. Vamos en el programa nacional de vacunación”.

México Coparmex ofrece vacunar a 11 millones de personas por mes

En San Luis Potosí, el gobernador, Juan Manuel Carreras López recordó que será complicado obtener las dosis debido a la alta demanda que hay del medicamento.

En cuanto a municipios, el alcalde de Huixquilucan Enrique Vargas, aseguró que ya dio instrucciones para concretar la adquisición de la vacuna. (Con información de editoras) y Miguel Ángel Ensástigue