Podría ser peligroso, no se deje engañar con venta de vacunas anticovid falsas: Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell alertó hoy a la población en relación a la venta de vacunas falsas anticovid, luego de que Pfizer confirmara a The Wall Street Journal (WSJ) sobre el lote de dosis falsas encontradas en Nuevo León.

En conferencia de prensa, López-Gatell aseguró que la vacunación en México es un programa público, en el que la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 es totalmente gratuita y verificada por la Cofepris.

"Es un programa público, ajeno a cualquier partido político, restringido a los fines del programa, es decir, proteger a cada una de las personas vacunadas y a población en su conjunto.

Es un programa gratuito, absolutamente gratuito y las vacunas que se utilizan son vacunas seguras, eficaces y de calidad, que son cuidadosamente revisadas por la Cofepris y todas ellas han pasado por un proceso de investigación científica".

Pidió a la población "no dejarse engañar" con la venta de vacunas pues su aplicación podría ser peligrosa al desconocer su contenido.

"No se deje engañar, si alguien, un medico, clínica, particular, empresa, político o funcionario de gobierno, que no sean las brigadas del gobierno de México, le quiere ofrecer o mucho peor, vender la vacuna, se trata de una vacuna ilegal y más allá de que sea ilegal, para usted lo relevante es que no sabe qué le van a poner y podría ser un producto peligroso".

Con respecto a la publicación del WSJ, el subsecretario aseguró que dede el 17 de febrero la Secretaría de Salud ya había alertado sobre las vacunas falsas encontradas en NL.

"El 17 de febrero, en esta misma conferencia de prensa, anunciamos esa misma situación cuando apenas tenía horas de haber sido detectada, el secretario de Salud del Estado de Nuevo León nos alertó en tiempo real sobre este hallazgo".

Cofepris reitera riesgo para la salud

Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra el Riesgo Sanitario (Cofepris) también alertó sobre los riesgos de comprar una dosis anticovid, asegurando que en México la aplicación de la vacuna es gratuita y universal.

Señaló a la población que la comisión no ha expedido licencia a ningún particular para su venta o importación y pidió denunciar a cualquier persona o establecimiento que sí lo lleve a cabo.

"Cualquier reporte de vacunación sin autorización es alarmante, ya que es ilegal, irregular y pone en riesgo la salud de quienes reciben ese dudoso producto, así como a sus familiares."

Además, recordó que el 17 de febrero de 2021 emitieron una alerta sanitaria sobre la falsificación y aplicación ilegal de la vacuna apócrifa contra Covid-19 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech.

"Como se recordará en febrero 2021, esta comisión en coordinación con la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud de Nuevo León, alertó a las personas sobre los riesgos ante el posible consumo de productos apócrifos, que pudiesen haber sido adquiridos en el establecimiento denominado SPINE CLINIC BY IMPERIO".

Por último, afirmó "las personas pueden confiar en que todas las vacunas que forman parte de la Política Nacional de Vacunación contra Covid son de calidad, seguras y eficaces".