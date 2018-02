Policía Federal entrará a la UNAM sólo si lo piden: Renato Sales

El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, indicó que solo en caso de que las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo pidan, se desplegarán a elementos de la Policía Federal para combatir la venta de drogas en la institución.

En entrevista posterior a su participación en el foro "La seguridad que a México le urge", el comisionado dijo que se ha tenido acercamiento con las autoridades universitarias para hablar sobre el tema, no obstante, recalcó que primero tendría que ser a petición específica de las autoridades universitarias.

“Si hay una petición expresa tendríamos que atenderla con muchísima precaución, con muchísimo cuidado, pero lo que sí hay que hacer es investigar en relación con lo que aconteció".

Sociedad UNAM no se militarizará si trabajamos unidos: Graue ante hechos violentos en CU

El funcionario federal dijo que hasta el momento, el rector de la UNAM, Enrique Graue no ha solicitado la entrada de la Policía Federal a la máxima casa de estudios esto luego de la riña que dejó un saldo de dos personas fallecidas.

Por el contrario, dijo, Graue ha pedido que no se vincule ninguna institución ni local ni federal armada al interior, no obstante recordó que existe la investigación correspondiente por tratarse de homicidio y narcomenudeo, delitos que se persiguen de oficio, “la UNAM no es un feudo, por lo que es necesario realizar las investigaciones necesarias para resolver el tema del narcomenudeo”.

Heredia indicó que será prioridad escuchar a las autoridades universitarias y trabajar en coordinación con ellas. Sobre una posible reunión con el rector universitario, comentó “en breve”.