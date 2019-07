Policías federales le responden a AMLO: “no hay mano negra”

Integrantes de la Policía Federal rechazaron que haya "mano negra" en su movimiento de protesta para ser incorporados a la Guardia Nacional, como lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, e incluso mostraron sus credenciales que lo comprueba.

Además, negaron las acusaciones del mandatario sobre que existan actos de corrupción en la corporación.

Incluso, algunos elementos pidieron que el expresidente Felipe Calderón sea su representante sindical ante el Gobierno federal.

"Invitamos al expresidente Felipe Calderón a que sea nuestro representante sindical, ya que fue quien apoyó más a la corporación y nos dio fuerza”, declaró uno de los voceros.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

Esta mañana, López Obrador refrendó su postura respecto a las protestas de policías federales, pues dijo que son sin fundamento.

“Es un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento, no hay despidos, no se están quitando salarios, prestaciones, continúa la misma situación que prevalecía, el ingreso a la Guardia Nacional es voluntario”, expresó.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

Sostuvo que hay “mano negra” en este movimiento pues quienes dirigen las manifestaciones no trabajan en la Policía Federal, pertenecen a organizaciones de otro tipo, tema del que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, informará a las 11:00 horas, “para que los mexicanos estén informados y no haya manipulación”.

También los policías federales están a la espera del mensaje de Durazo para definir las medidas a tomar, previstas en el paro nacional anunciado ayer, el cual aún no es aplicado en su totalidad.