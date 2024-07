Policías estatales deben hacer labores de investigación, no solo preventivas: Sheinbaum

Irapuato, Guanajuato. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, informó que las policías estatales deberán realizar labores de investigación, y con ello lograr desarticular a bandas criminales y no esperar a que los delitos sean cometidos en flagrancia para poder actuar.

En una entrevista concedida a Organización Editorial Mexicana en julio de 2023, Claudia Sheinbaum comentó que debe haber una profunda reflexión para ver qué papel deberán jugar las policías municipales e incluso qué hacer con ellas, pues reconoció que muchas de ellas están cooptadas por la delincuencia organizada.

Hay muchas policías municipales que lamentablemente están infiltradas por la delincuencia en muchos lugares, a veces hasta por amenazas, entonces hay que ver qué haríamos con ellas, porque también deberían de estar haciendo labores de investigación.Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum dará facultades de investigación a policías estatales

La propuesta de seguridad de Claudia Sheinbaum parte del fortalecimiento de las policías estatales, quienes deberán tener facultades de investigación.

Sheinbaum explicó que este modelo lo aplicó en la Ciudad de México, en donde gobernó de 2018 a 2023. En ese periodo logró que los delitos disminuyeran al 50 por ciento, por lo que aseguró que el modelo podría ser exitoso si se implementa a nivel nacional.

“Le dimos a la policía la posibilidad de hacer investigación de inteligencia. La policía o la Guardia Nacional a veces hacen sólo labores preventivas, eso quiere decir que sólo pueden detener a una persona si se comete un delito en flagrancia; si no se comete el delito en flagrancia, no tienen las capacidades de investigar, quien las tiene es la Fiscalía General de Justicia y a veces la Fiscalía General de Justicia viene una denuncia y a veces no le hacen caso o tienen demasiado trabajo o no está capacitada su policía de investigación. Entonces en la Ciudad de México lo que hicimos fue fortalecer las capacidades de investigación e inteligencia de la policía y también en la Fiscalía General de Justicia y permitimos que hubiera una correlación para que se trabajara conjuntamente y eso nos dio muchos resultados, desarticulamos muchas bandas delictivas en la Ciudad de México, que han permitido reducir los delitos en más de 50 por ciento”, dijo.

Claudia Sheinbaum sostuvo que todo debe partir de diagnósticos puntuales, pues hay policías estatales con mayores fortalezas que otras, por lo que la prioridad deberá ser fortalecer a estos cuerpos y posteriormente analizar qué papel jugarán las policías municipales, para alejarlas de ser presas fáciles de la delincuencia organizada en algunas zonas del país.