Policías Federales liberan Circuito; amenazan con volver si no hay acuerdos

Tras casi nueve horas de bloqueo y una posterior negociación, elementos de la Policía Federal han decidido levantar el paro que mantenían bloqueado el acceso a la Terminal 1 en Avenida Boulevard Puerto Aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Fuentes consultadas por El Sol de México, señalaron que han quedado, hasta ahora, conformes con la propuesta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que es la tener una liquidación justa, en lugar de la indemnización que demandan.

Además, los Policías rebeldes se trasladarán al Centro de Mando de la Policía Federal en Contel para determinar su plan de acción a los días por seguir.

Foto: David Deolarte

En tanto, comentaron que habrá de continuar la mesa de negociación con Alfonso Durazo, pero no se tiene claro en qué lugar.

Hoy, el acercamiento real y concreto se dio en un restaurante de la Condesa, donde después de una primera ronda, el abogado de los Federales, Jorge Carpizo, señaló que había un avance en lo relacionado a una liquidación justa, como mandata la ley y la Constitución.

Foto: David Deolarte

En la víspera, Alfonso Durazo les pidió desde un video levantar el bloqueo y no afectar la movilidad de los ciudadanos.

Desde el 3 de julio estalló este conflicto, cuando los Federales no aceptaron incorporarse a la Guardia Nacional. Inclusive se armó una trifulca en Contel y se efectuó un paro de labores en todo el país.

Cabe destacar que hasta ahora no han definido un plan de acción para mañana.

Protesta desquicia viajeros

La mayoría de viajeros optaron por acceder al Metro y, al ser preguntados por las molestias que esta manifestación les causó, algunos rehuyeron apresurados y otros contestaron que las protestas no deben perjudicar a la vida cotidiana de los ciudadanos.

Foto: David Deolarte

“Vengo a trabajar para ganarme el pan de cada día y me encuentro con esta bola de gente que atenta contra mis intereses como ser humano. (...) Gritan y dicen contra el Gobierno pero no se ponen a trabajar. No vale que tengan atorada (bloqueada) toda la Ciudad de México, el Gobierno debe ponerle un hasta aquí”, expresó a Efe Fabilo, un trabajador que se vio afectado por el bloqueo.

“Teníamos un viaje, tuvimos que venir en Metro y por ello vamos muy apuradas”, declaró una viajera que caminaba rápidamente hacia la entrada al aeropuerto.

Federales piden indemnización

Uno de los policías federales manifestantes explicó que demandan que el Gobierno no les “siga mintiendo y que respeten los acuerdos” por lo que no desharán el bloqueo hasta “que se haga un acuerdo por escrito firmado por Durazo” que garantice una indemnización para los afectados y que asegure que no va a haber represalias contra quienes se manifestaron.

Los agentes de seguridad rechazan la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de incorporarlos a la recién creada Guardia Nacional, alegando que el cambio a este cuerpo conformado por militares, marinos y policías les representaría una pérdida de salario y prestaciones.

| Con información de EFE |