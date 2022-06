Política reactiva contra migrantes sólo beneficia al crimen organizado: especialista

La migración, problema que se arrastra desde los años 80, no genera problemas de inseguridad o de incremento de la incidencia delictiva per-se. Los grandes problemas no se presentan en la frontera sur y no tienen nada que ver con el paso de migrantes documentados e indocumentados.

“Tiene que ver con el crimen organizado que se encuentra especialmente en las zonas de tránsito de drogas, consumo de las mismas o de actividades ilícitas”, manifestó el doctor Carlos Barrachina Lisón, especialista en Seguridad Nacional y Frontera Sur.

Profesor en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos y Defensa Nacional señaló que el problema es el huachicoleo en Guanajuato; es lo que ocurre en Zacatecas y zonas centrales del país por el paso del fentanilo, la violencia en Cancún, por el consumo de drogas y luchas entre el crimen organizado.

“Y todo esto no tiene nada qué ver con el paso de los migrantes”, expresó en la presentación del libro Las Fronteras de México, del que es autor junto con los doctores Aurora Hernández Ulate, de la Universidad de CostaRica; Jimmy Roldán Valencia, de la Universidad Autónoma de Baja California, y José María Ramos, de El Colegio de la Frontera Norte (ColeF).

Del libro, comentó: “Más allá de lo que se encuentra en las páginas, hablamos de una crisis regional de gobernabilidad. Hablamos de una situación de inconformidad de muchos ciudadanos en un contexto de globalización. Los centroamericanos, los mexicanos aspiran a vivir mejor. Se encuentran en situaciones complicadas de desarrollo, muy complicadas de seguridad y de inestabilidad política serias. Y se plantean: ¡Quiero una vida mejor!

Hay una crisis regional, que no se atiende, una ausencia de política. Es una improvisación. Es centralización de las posiciones. Hablamos de un problema regional sin atenderlo, subrayó.

Por inercia, cuando hay un problema serio, un problema grave, entonces se ponen a correr las autoridades, dijo.

Señaló que el tema de las caravanas de migrantes evidenció que existía un problema que se arrastra desde los años 80, que es el tránsito de personas que van al os Estados Unidos, porque muchos de ellos se quedan en México, por lo menos de forma documentada.

El paso de migrantes, insistió, ha sido algo constante desde los años 80. Las caravanas vinieron a visibilizar ese problema, pero si nos damos cuenta, las personas que integraban esas caravanas no eran muchas.

Sí vemos que en el último año fiscal, en 2021, EU detuvo a 1.8 millones de personas en su frontera. Esas caravanas de migrantes, exagerando, no han pasado de cinco mil a sis mil personas.,

Entonces, cómo llegas a detener a un millón 800 mil personas. Y además no solamente eso, sino que de esas 1.8 millones de personas detenidas, casi 700 mil son mexicanas, cuestionó.

Es decir, esa percepción de invasión de migrantes a través de las caravanas no deja de ser una percepción que se ha utilizado políticamente en el discurso en los Estados Unidos. Y México ha hecho una política reactiva sin mirar hacia la región, afirmó.

Recordó que en un principio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de desarrollar económicamente la región de Centroamérica.

“Eso ya se había intentado a lo largo de los últimos 40 años. No es nuevo. Ha habido aproximaciones al desarrollo económico de la región, con políticas de mano dura para tratar de neutralizar el incremento de la violencia”.

Pero ninguna de esas dos posiciones ha dado resultados eficientes a esa crisis regional se enfrenta, sostuvo. "Entonces, ¿quién ha salido el ganón de esta situación complicada? ¡Pues el crimen organizado sin duda!"

Con la 4T mueren más migrantes mexicanos

¿Y quién pasa los migrantes para el norte? Pues el crimen organizado que se beneficia de unas políticas improvisadas del gobierno mexicano para tratar de atender las presiones de Estados Unidos, aseguró el doctor Barrachina.

Por otra parte, refirió que la convivencia en la frontera sur de México, entre centroamericanos y mexicanos es algo común. Desde hace muchísimos años y no hay hechos de falta de convivencia o delictivos.

Chetumal, la capital de Quintana Roo, prácticamente vive de los beliceños. Durante la pandemia que estuvo cerrada la frontera, ha habido muchos problemas en el sentido de que se afectó su economía.

Sobre el número de detenciones, de repatriaciones de EU, comentó que no hay manera de medirlo: cuando decía el canciller Ebrard que pasaban medio millón de centroamericanos cada año por México, era por el número de personas detenidas por EU. Ahora mismo, pareciera que pasan más por la frontera sur porque detienen más personas, (pero) no es cierto.

Lo que pasa es que hay un interés mucho más concreto de neutralizar migrantes. Enel año 2019, hubo casi 1 millón de detenidos por parte de la PatrullaFronteriza en los EU.

En 2020, por la pandemia, se redujo a medio millón, es decir, hubo un descenso de las actividades de neutralización de migrantes. Y en el 2021, vuelven a aumentar y fueron 1.8 millones de personas.

Afirmó que la migración no es amenaza para la seguridad nacional. “No lo ha sido en los últimos 40 años. Sí lo es, una amenaza directa del presidente de los Estados Unidos a México”.

Y el aumento del crimen organizado, el no atender la crisis económica, de seguridad y de gobernabilidad que se vive enCentroamérica. Esas son amenazas al Estado y la seguridad. El paso de migrantes no creo que lo sea.

Por estas presiones, el enfoque central en las personas se ha abandonado y estamos en un enfoque reactivo. “Y estamos en situación de que sí no hay ruidos, de que no pasa nada, sí no hay escándalos yun accidente grave, pues no es noticioso y ni siquiera merece la pena que elPresidente de México se tome la molestia de ir a debatir sobre estos temas y que debe abordar México en la Cumbre de las Américas, en los próximos días”.

Subrayó que “todos tenemos miedo a lo que no conocemos y en el fondo no somos tan diferentes unos de otros.En Centroamérica, realmente tienen miedo los migrantes de pasar por México y apesar de ello se avientan!