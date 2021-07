Políticas de gobierno obstaculizan obtención de cédulas profesionales: ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que las políticas de gobierno implementadas a mediano plazo por el Gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública (SEP), en materia presupuestaria para el “Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones”, obstaculizan que los estudiantes graduados de educación superior puedan conseguir de manera eficaz su cédula profesional para ejercer su carrera.

De acuerdo con el Primer Informe de la Cuenta Pública 2020 que entregó la ASF a la Cámara de Diputados, se revela que, luego de realizar una auditoría de desempeño al Registro Nacional de Profesiones, se halló que “las políticas públicas impulsadas en educación no han contado con esquemas adecuados de coordinación, financiamiento e implementación que garanticen su operación y resultados sostenibles”, lo que provoca que los egresados de educación superior no obtienen de forma eficiente y eficaz su cédula profesional para ejercer su profesión.

La ASF expone que los tres principales problemas por los que los egresados no pueden obtener su cédula de manera adecuada son: “la desactualización y desarticulación de la normativa en materia de registro de título profesional y expedición de cédulas profesionales, los largos tiempos de espera en los procesos de trámite y la inadecuada estructura organizativa para coordinar la atención de solicitudes”.

Incluso, esta área de la SEP no acreditó ni justificó la falta de información de 282 mil 523 procesos de autenticación y dictaminación respecto de los 305,333 registros de títulos o grados académicos del nivel superior, lo que dijo, “denota áreas de mejora en los sistemas de información para obtener y procesar apropiadamente los datos para que las unidades administrativas generen y utilicen información relevante y de calidad”.

La ASF precisó que en la SEP, hubo 34 casos de emisión de títulos con presuntas irregularidades durante 2020 y, además, dijo que la autoridad educativa canceló 20 títulos electrónicos emitidos después de octubre de 2018.

Asimismo, indicó que la Secretaría no proporcionó documentación para comprobar que canceló el registro de títulos de las profesionistas con procedimientos de inhabilitación.

El órgano fiscalizador concluyó también que el otorgamiento de cédulas profesionales a los profesionistas en 2020, no fue eficaz, debido a que el marco normativo en la materia, no fue congruente, pertinente ni actualizado, ya que las disposiciones contenidas en la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México y su reglamento, datan de hace 75 años y las específicas no han sido actualizadas para procurar coincidencia con el resto de los estados de la República Méxicana y unificar las bases para el registro de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales.

Finalmente, la dependencia indicó que la SEP reportó el registro de 305 mil 333 títulos o grados académicos y expedición de cédulas profesionales con efectos de patente del nivel superior, pero no contó con información clara, completa ni oportuna del tiempo en el que se realizaron los procedimientos electrónicos, por lo que no contó con parámetros para evaluar su oportunidad; además, registró 29,588 solicitudes de expedición de cédulas sin aclarar el origen ni su correspondencia con las cédulas emitidas, ni con las 19 mil 499 solicitudes identificadas para el procedimiento híbrido.

