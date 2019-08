Poniatowska pide a medios "no sentirse ofendidos" por comentarios de AMLO

La periodista y escritora Elena Poniatowska pidió al gremio de los medios de comunicación que no se sientan ofendidos por los comentarios negativos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, opinó que en la prensa “no somos sujetos de que nos insulten o nos falten al respeto, nosotros hacemos nuestro trabajo”.

“No me sentí aludida, no creo que tengamos que sentirnos aludidos en ningún momento. Yo creo que simplemente son circunstancias a veces contrarias y que nosotros, no somos sujetos, somos más bien objetos”, comentó al salir de una reunión privada con el primer mandatario en sus oficinas de Palacio Nacional.

Hoy tuve la dicha de conversar con Elena Poniatowska, que además de ser una gran escritora, siempre ha profesado un entrañable y tierno amor por los desprotegidos de México y del mundo. pic.twitter.com/qI66bKnssd — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 7, 2019

Durante el encuentro privado que duró más de una hora, López Obrador fungió como guía de turistas de la ganadora del Premio Cervantes, le mostró su despacho, los salones y pisos a los que sólo el Ejecutivo Federal y su equipo tienen acceso, incluso, salieron juntos por la calle de Corregidora, donde la gente se acercó para retratarse con el titular del Ejecutivo Federal.

“Más bien me enseñó todos los salones y luego los pisos maravillosos y todo fue muy bonito. Fue un espléndido guía de turistas y hasta abrió la puerta hacia la calle y vino un niño para retratarse con él, y la gente lo saluda con mucho cariño”, relató.

Poniatowska expresó que tiene mucha ilusión en participar en los festejos del 15 de septiembre, a los que ya fue invitada por el mandatario y que se realizarán en Palacio Nacional.

“Tengo mucha ilusión porque también va a ser el grito, yo creo que es todo, una nueva atmósfera, actitud amistosa. Yo creo que ningún presidente en México, había tenido la cercanía que tiene ahora con la gente, uno se siente parte de la vida del país, no sólo en la vida social, sino en la vida política y en la vida cultural”, aseguró.