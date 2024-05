Por conflicto de productores de maíz en Sinaloa, AMLO defiende a Rubén Rocha

Ante los cierres carreteros en Sinaloa de parte de productores de maíz en Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este viernes al gobernador de ese estado, Rubén Rocha Moya y dijo que está enfrentando a "grupos caciquiles y conservadores".

Al preguntarle una reportera al presidente por la acusación de los agricultores en torno a que el gobernador no les ha dado respuesta por los precios del maíz, el mandatario reviró: “Sí hay (una respuesta). El gobernador Rocha es de primera. Es un buen gobernador que está enfrentando, como está sucediendo también en Sonora, pues a los grupos caciquiles y conservadores de siempre".

Tras este cuestionamiento, se le insistió al presidente que los productores acusan que se les está ofreciendo un precio injusto por el maíz, pero reviró que: “Todo está resuelto. Si es justo y nosotros no cometemos injusticias, no somos como los de antes”, sentenció.

Finanzas Acuerdan precio de la tonelada de maíz blanco en 5 mil 257 pesos para otoño-invierno

López Obrador aprovechó el tema de los bloqueos de campesinos en Sinaloa para acusar que las inconformidades de los agricultores son incitadas por opositores y defendió a los gobernadores de Sinaloa y Sonora, luego que fueron criticados por la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez.

“Es que ya no puedo hablar (por la veda electoral). Pero dejen que pase el día 2 (de junio), ya voy a hablar de eso, para señalar quienes están detrás, porque hay mano negra. No es casual. Imagínense hablar de la política de Sonora. No se puede”, dijo el mandatario.

La declaración del presidente López Obrador se da luego que Gálvez Ruiz dijo este jueves desde Sonora, que los gobernadores Rubén Rocha de Sinaloa y Alfonso Durazo de Sonora, son un fracaso en materia de seguridad y salud.

Sobre esto, reviró el presidente, sin mencionar a la candidata Gálvez Ruiz: “Lo único que puedo decir es que los dos gobernadores, el de Sonora y el de Sinaloa son muy buenos, el de Tamaulipas también es muy bueno”, indicó.

El presidente acotó: “No me estoy metiendo en cuestiones electorales”, pero aprovechó para desviar nuevamente la conversación y, aludió a la candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nahle, para defenderla de señalamientos de enriquecimiento inexplicable.

El presidente dijo, sin referirse a Nahle por su nombre, que hay “una guerra sucia de finísimas personas” en contra de la ex funcionaria, de quien expresó: “es una persona íntegra” y que gracias a ella y muchos trabajadores, se logró concretar la refinería Olmeca en Tabasco.

“Gracias. Hacer una refinería para poder procesar 350 mil barriles diarios. Estamos hablando que va a producir el 20% de toda la gasolina que se consume en nuestro país”, remarcó el presidente.

Actualmente, Rocío Nahle es señalada de haber adquirido terrenos y propiedades de alto valor en Veracruz, Nuevo León, Tabasco y Estados Unidos, durante los 5 años que fue la titular de la Secretaría de Energía y encargada de la construcción de la Refinería Olmeca.

Para concluir, el presidente dijo que le ganó a sus adversarios en construir Dos Bocas, así como también el Tren Maya.