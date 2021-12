Por desabasto, Pablito pide ayuda para iniciar quimioterapia en hospital particular

Hasta hace tres semanas Pablito era un niño de seis años al que le gustaba cantar, montar a caballo, salir a cabalgar, risueño, alegre y que se ganaba el corazón de aquellos a los que conocía.

Hoy después de pasar por dos operaciones, una de ellas que le extirpó en 99 por ciento un tumor del cerebelo, y estar 7 días intubado, se enfrenta a las condiciones de desabasto de medicinas para iniciar las quimioterapias que puedan salvarle la vida.

Su mamá Yuliana Nucamendi hizo público un vídeo entre las redes de padres de familia de niños con cáncer en el que solicita la solidaridad de los mexicanos para que su hijo sea trasladado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la Ciudad de México y encontrar el tratamiento que de manera urgente requiere iniciar en el sistema público o privado.

En la víspera de que Pablito cumpla los siete años, su mamá relató la forma en que el menor de edad fue diagnosticado e intervenido para extraerle el tumor canceroso con un avance de nivel cuatro y que ahora requiere del tratamiento para salvar su vida.

Pedro Antonio Magallanes, padre de Pablo, relató a El Sol de México que hasta antes del 24 de noviembre de este año el menor de sus tres hijos.

Era un niño normal, pero ese día notamos cambios en su forma de caminar y porque empezó a vomitar

En esa condición lo llevaron al médico y un neurólogo en Comitan le hace una resonancia magnética. Al llegar al Hospital Pediátrico de Tuxtla Gutiérrez, le realizan una cirugía para colocarle una válvula que sirvió para restarle presión al cerebro.

"El médico nos dijo que sin esa válvula no habría pasado de ese fin de semana porque la presión era mucha"

El 29 de noviembre Pablito es programado para la extracción del tumor en el cerebelo y durante 12 horas los especialistas atendieron una hemorragia que no impidió que le extrajeran 99 por ciento del tumor.

"Consiguieron un aspirador ultrasónico que consideraban que era de ayuda para la intervención. Ahí el director del pediátrico nos ha apoyado"

Después de eso el niño permaneció 7 días intubado en terapia intensiva, "ahora abre sus ojos, mueve sus extremidades pero no habla. Nos comentan que son secuelas que quedan después de una cirugía de 12 horas", señala el padre.

Posterior a que la biopsia dio a conocer el tumor del tipo canceroso "nos dicen que debe iniciar con un tratamiento de ya el lunes. El detalle es que aquí en el Hospital Pediátrico de Tuxtla no cuentan con radioterapia y por indagar y preguntar es que algunos hospitales ofrecen tasas de vida muy baja, porque no tienen las cosas en su momento y tienes que pedir cita en otros lados".

El desabasto "juega en contra de la salud del niño, porque no están en tiempo y en forma. Eso sucede en todos los hospitales, el desabasto de las quimios y eso te orilla a decir: “amo a mi hijo como cualquier padre y queremos lo mejor para él, que salga adelante, hacer lo posible que tenga la oportunidad de vida. Es un niño de siete años apenas y hace 20 días era un niño normal".

Pedro Magallanes dijo que le duele en el alma y la única alternativa que queda es el sistema particular de salud pero ahí el monto que se requiere para iniciar el tratamiento es de entre 1 o 2 millones de pesos y posterior a eso para continuar el proceso se podrían requerir hasta diez millones.

"Con la ayuda de Dios y con la gente, con todo lo que tengamos que hacer y vender. No somos ricos pero necesitamos hrcharle ganas por el niño. Él está dando la batalla, en esas dos operaciones y los días en terapia intensiva ahí está, con vida pero necesita continuar su tratamiento. Es ahí donde estamos luchando en esta etapa".

Mientras permanece al lado de su hijo, afuera del hospital afirma que "la fe es grande y la gente tiene buen corazón".

Él es comerciante allá en Las Margaritas y sus ingresos son de 3 mil pesos quincenales con los que enfrenta los gastos de brindar casa, comida y educación a sus hijos Pedro Ricardo de nueve años, Ana Paula de cuatro y a Pablito. Mientras su esposa está al cuidado de todos ellos.

Ambos padres asegura que lo que necesitan "es dinero para atender al niño, a menos que alguien diga que le van a dar las radiaciones o terapias sin cobrar, pero puede haber personas con buen corazón. Lo que pedimos es hacer el tratamiento al niño".

Explicó que una condición ideal sería llevarlo al Hospital St. Jude Children's Research, ubicado en Tennessee, en los Estados Unidos y especializado en la atención a niños con cáncer.

Ellos tienen una tasa de vida diferente y el tratamiento es gratuito, pero no tenemos los contactos para poderlo ingresar. Sería lo mejor que nos podría pasar. Fuera de ello, aquí en México, es dinero

El señor Magallanes afirma que su tarea es "luchar por lo mejor para Pablito. Si en una institución de gobierno no hay lo básico, una buscapina para el dolor del estómago, que nos lo han pedido. Ahora imagínense un tratamiento más complejo y más caro. Todo lo dicen en confianza los médicos.

Por eso una institución de gobierno no te da una tasa de vida porque por todo lo que pasa. No tienen la culpa los doctores, sino el desabasto de medicamentos, insumos, humanismo o profesional, no sé cuál sea, hace que digamos: hay que luchar por fuera".

En su petición al presiente Andrés Manuel López Obrador, Pedro Magallanes dijo que él le pediría que lo ayude a llevar a Pablito al hospital St. Jude.

"Que me ayude, que me ayude a poder meter a mi niño al hospital St. Jude en EU, que se lo pido con todo el corazón. Ha de tener hijos y nosotros no queremos perder al de nosotros, queremos luchar ya que él está luchando para tener vida. Si él (AMLO) pudiera apoyarnos o si llevara al niño allá o ver la posibilidad de que lo acepten se lo agradeceremos con todo el alma. Yo sé que una persona como él tiene todo para poder llevar al niño a St. Jude, yo sé que puede, un presidente de la República tiene, tiene, o si no apoyarnos económicamente a sacar al niño adelante", finalizó el padre de Pablito.