Jóvenes se manifiestan en la STPS por falta de pagos de becas de AMLO

Beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se manifiestan a las afueras de la Secretaría del Trabajo en demanda del pago de la beca, ya que acusan de que los centros laborales donde son aprendices fueron dados de baja sin justificación.

Alrededor de 50 jóvenes se encuentran a las afueras de la dependencia en espera de que les expliquen las causas de este retraso en los pagos, puesto que ya trabajaron un mes y aún no pueden cobrar los tres mil 600 pesos de su beca laboral.

"Cuando me metí al programa me dijeron que nos iban a pagar si acudíamos a las capacitaciones y a ciertas actividades, pero no nos han pagado. Mis jefes me dicen que el mismo programa nos dio de baja y por eso no nos ha caído el pago", dijo Leonardo García, becario en una comercializadora de alimentos.

Por su parte, Adolfo Saga, becario de un spa, comentó que está en la misma situación, luego de un mes de trabajo sigue sin cobrar porque lo dieron de baja.

"Lo que nos ofrecieron es cambiar de empresa, pero a mí no me conviene, yo quiero seguir en donde estoy", comentó.

Algunos de los afectados, se encuentran reunidos con personal de la Secretaria para llegar a un acuerdo.