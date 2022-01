¿Por no usar cubrebocas en Ecatepec te pueden detener? Estas son las sanciones

Luego de que el gobierno de Ecatepec hiciera obligatorio el uso del cubrebocas en el municipio, las sanciones para aquellos ciudadanos que se nieguen a acatar la medida no serán de carácter económico; es decir, no se contemplan multas, de acuerdo a lo establecido en la reciente sesión extraordinaria de cabildo.

Esta decisión se toma debido al creciente número de contagios de la variante ómicron registrados durante los últimos días, pues de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del gobierno federal, Ecatepec tiene un acumulado de 53 mil 21 casos positivos y 6 mil 5 91 muertes por el virus.

➡ ¿Cómo será el regreso a clases en las principales universidades de México?

El acuerdo de los integrantes del cabildo sobre el uso obligatorio del cubrebocas contempla sanciones para aquellas personas que se nieguen a ponérselo, y éstas se clasifican en tres puntos:

1.- Amonestación: Los policías municipales harán un llamado de atención severo a los ciudadanos, exhortándolos a utilizar el cubrebocas de manera correcta

2.- Sanción: Si los ciudadanos se niegan a usar cubrebocas, éstos serán llevados ante el juez cívico para que ordene la realización de trabajo comunitario

2.- Arresto: Si persiste la negativa a acatar las determinaciones de la autoridad por el rechazo a usar el cubrebocas, la consecuencia será un arresto incontable de dos y hasta ocho horas en las oficialías conciliadoras; para ellos los oficiales calificadores estarán facultados para aplicar esta medida

Alistan campaña de información

Según el presidente municipal, Fernando Vilchis Contreras, la determinación de hacer obligatorio el uso del cubrebocas no es una disposición particular, sino general. Esto es, que no va dirigida a personas en los individual, sino a la sociedad en su conjunto, por lo que expresó su confianza en que los habitantes entiendan la decisión que llega después de más de dos años de pandemia.

Indicó que en estos próximos días se llevará a cabo una campaña de información para que los ciudadanos conozcan la determinación y no haya abusos por parte de los policías municipales.

En la sesión extraordinaria de cabildo se logró el consenso entre todos los representantes de las fracciones políticas para aprobar por unanimidad el uso obligatorio del cubrebocas.

La disposición adiciona un tercer párrafo al artículo 164 del ordenamiento, en el que se faculta a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec a realizar un exhorto a los ciudadanos para que porten cubrebocas o hagan uso correcto del mismo.

Sociedad Ómicron se expande por el país; detectan 37 casos en 24 horas

¿Qué dice el Artículo 164?

En el Bando Municipal promulgado el pasado 5 de febrero de 2021, el Artículo 164 de dicho ordenamiento está incluido en el Título Especial denominado “Por la Pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.

Dicho ordenamiento establece: “En caso de detectar durante sus actividades, algún caso sospechoso de Covid-19, la Célula estará obligada a reportarlo inmediatamente a las autoridades correspondientes. Podrán ampliarse sus facultades para cumplir con su objetivo, con la aprobación de la mayoría de las áreas que la conforman a efecto de evitar la propagación del virus entre las personas; estará facultada para que, en su caso, aplique las medidas correctivas que establezcan las autoridades municipales en los casos correspondientes.

Es en este artículo donde el gobierno municipal adicionará un tercer párrafo, en el que se consignarán las sanciones relacionadas a no uso obligatorio del cubrebocas, el cual se prevé en quedé listo para la próxima promulgación del Bando Municipal, correspondiente a 2022, a partir de 5 de febrero, en el marco de un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los integrantes del cabildo acordaron estas modificaciones al Bando Municipal con el objetivo de inhibir el incremento de contagios en mercados, plazas, transporte público y el primer cuadro de la cabecera municipal.

➡ Crecen casos de influenza en diciembre: Salud

Vilchis Contreras reconoció que este tipo de decisiones pueden ser antipopulares, sin embargo, buscan tomar acciones emergentes para preservar la salud y la vida de los habitantes del municipio más poblado del Estado de México.

“ Decisiones como ésta son las más antipopulares que vamos a tomar, no les van a generar votos. Estas disposiciones van en dos sentidos, la primera decisión que se va a tomar es para preservar la vida y en una posterior decisión que hagamos en el cabildo será para preservar la economía del municipio”, dijo.

De manera paralela, dio a conocer que se pondrá en marcha de inmediato la fase 2 del Plan Ehécatl, el cual incluye acciones operativas de prevención y apoyo a la población durante esta nueva ola de la enfermedad.

“Hoy iniciamos la fase 2 del Plan Ehécatl, con el cual ejecutamos en el momento más crítico más de 30 disposiciones ejecutivas para apoyar a más de un millón 600 mil ecatepenses a enfrentar esta pandemia que van desde la entrega de apoyos alimenticios hasta el préstamo y rellenado gratuito de tanques de oxígeno”.

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Vilchis Contreras señaló que que con medidas como esta, nuevamente Ecatepec se anticipa a un panorama sanitario adverso como lo ha hecho desde los inicios de la pandemia, implementado medidas firmes para evitar contagios de manera permanente a pesar del cambio de color a verde del semáforo epidemiológico en todo el Estado de México.