¿Por qué es importante nombrar a las personas no binarias con el pronombre correcto?

Recientemente se hizo viral un video de une estudiante que rompe en llanto en plena clase debido a que uno de sus compañeros refiere a elle como "compañera" cuando es una persona no binaria. La difusión en redes sociales provocó una discusión –otra vez– sobre el lenguaje no binario y su uso; sin embargo, muchos comentarios no toman en cuenta la importancia de nombrar de manera correcta a las identidades fuera de la norma y el impacto que puede tener en las personas.

Para entender correctamente el tema primero debemos definir el término "no binario": usualmente el género se entendía bajo la división hombre/mujer; no obstante, existen personas que, a pesar de tener las características físicas de alguno de los dos géneros, no se identifican con ninguno de los dos, por eso se definen como "no binarias".

Ahora bien, para quienes se identifiquen como una persona no binaria, los pronombres tradicionales él/ella no le representan, por lo tanto recurre a otro pronombre para nombrarse, que en este caso es elle.

Más allá de la discusión que se ha tenido desde que se propuso por primera vez la modificación de ciertas palabras para que expresen de mejor manera la diversidad que existe, nombrar deliberadamente de la forma incorrecta a una persona es una agresión y niega la identidad de una persona.

¿Cómo puede afectar esta violencia a las personas?

De acuerdo con la Encuesta Sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en México siete de cada 10 personas con identidades de género no normativas han pensado o planeado suicidarse. Igualmente, siete de cada 10 experimentaron el rechazo de su madre o padre al revelar su identidad de género.

En el caso particular de la violencia en escuelas, el 36% de las personas que se definen como no binarias declararon haber sido atacadas simplemente por su identidad.

En este sentido, invisibilizar las identidades que salen de la norma contribuye a perpetuar los estereotipos sobre el género que han regido hasta la fecha la sociedad, y en consecuencia, la falta de discusión sobre el tema propicia que se sigan presentando casos de discriminación y violencia en razón de género.

¿Cómo respetar la identidad de género de las personas?

El primer paso definitivamente es no asumir. No porque desde tu punto de vista una persona cumpla con las características de determinado género significa que se identifique con él. Por lo tanto, cuando conozcas a una persona pregúntale cómo prefiere ser nombrada.

Quizá en la mayoría de los casos la respuesta coincida con tu primera percepción; sin embargo, cuando realmente estés frente a una persona no binaria le evitarás la incomodidad de que te refieras a elle con el pronombre de una identidad que no la representa.