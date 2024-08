¿Por qué no llegó el mensaje de prueba de alerta sísmica en celulares?

Habitantes de la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos se quedaron a la espera de recibir este lunes una alerta sísmica en sus celulares, la cual no llegó a toda la población.

El pasado 02 de agosto, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se realizaría una prueba de alertamiento sísmico en celulares este 19 de agosto a las 11:00 horas, como una prueba previa al simulacro nacional del próximo 19 de septiembre.

No obstante, hubo confusiones respecto a cómo funcionaría este alertamiento y si tendría una cobertura general para todos los dispositivos móviles, por lo que pasadas las 11:00 horas, en redes sociales, los internautas se decepcionaron al no poder observar en sus celulares la alerta, tema que se volvió rápidamente en tendencia.

Sociedad Alerta sísmica en celulares: este lunes el gobierno probará la nueva tecnología

¿Por qué no llegó la alerta sísmica a los celulares?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX informó en sus redes sociales que, las pruebas de alerta sísmica a través de mensajes de texto en los celulares, sólo se realizarían en entornos controlados para verificar la conectividad del sistema, motivo por el cual, la alerta sólo llegó a algunas zonas de la metrópoli.

“Las pruebas anunciadas el día de hoy por la Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) son para evaluar el Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México mediante tecnología Cell Broadcast, no del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (@SASMEX). Estas pruebas aparentemente se están llevando a cabo en conjunto con operadores telefónicos a distintas horas del día y en entornos controlados, no al público en general.Si el día de hoy, escuchas la Alerta Sísmica, reacciona, se trata de un evento real”, informaron las autoridades a través de X.

⚠️IMPORTANTE | Las pruebas anunciadas el día de hoy por la Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) son para evaluar el Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México mediante tecnología Cell Broadcast, no del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (@SASMEX).



Estas… — InfoSismosMx (@InfoSismosMx) August 19, 2024

El Cell broadcast system, desde hace tres años trabaja para que la alerta sísmica esté disponible en todos los celulares y no sólo en los altavoces de la capital del país. No se necesitará internet para que llegue la alerta y no tendrá ningún costo, como ha informado El Sol de México con anterioridad.

Lee más: Simulacro Nacional 2024: ¿qué día y a qué hora será?

El gobierno mexicano pretende que este sistema sea utilizado como un mecanismo que permita alertar a la población no sólo de eventos sísmicos, sino también cualquier llamado de emergencia para poner a salvo a los ciudadanos.

“No es exclusivo para sismos, es además un sistema de alertamiento que nos ayuda a hacer llamados a la población de manera regional. Si tenemos lluvias intensas, inundaciones o deslizamientos, podemos nosotros alertar a través de la telefonía celular cualquiera de estos temas de razón natural”, explicó Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, en una conferencia de prensa.