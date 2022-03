Por racismo no habrá reforma migratoria en EU

En Estados Unidos no habrá reforma migratoria y por ende regularización para 11 millones de personas indocumentadas por problemas de racismo. No es cuestión económica. “Es un problema de miedo a los migrantes, no obstante que su futuro depende de los migrantes que con esta reforma ingresarían a las arcas 1.5 mil millones de dólares”.

“Además, los indocumentados producen más de un billón de dólares, por ser trabajadores esenciales en el campo, en los hospitales, en los servicios. Sin ellos, Estados Unidos estaría en la peor crisis de su historia. La paradoja es la base de Donald Trump dentro del partido republicano y si bien no es fuerte, sí suficiente para crear miedo dentro de sus filas”, advierte el profesor Raúl Hinojosa Ojeda.

El panorama no es promisorio. De acuerdo a las perspectivas, lo más probable es que los demócratas pierdan asientos en la Cámara de Representantes, porque siempre el partido en el poder pierde espacios en la Cámara Baja, en las elecciones intermedias de noviembre”.

“Y es imposible que en el Senado, los republicanos les den los 10 votos que necesitan los demócratas, si acaso tres o cuatro”, dijo en entrevista el doctor Hinojosa Ojeda, profesor asociado en el Departamento de Estudios de Chicanas y Chicanos de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA).

Refirió que lo único que mencionó el presidente Joe Biden en su informe sobre el Estado que guarda la Nación ante el Congreso, sobre su proyecto “es que sí quiere seguir con una reforma migratoria, una ruta hacia la ciudadanía, empezando por los dreamers y la seguridad en la frontera”.

Afirmó a El Sol de Méxíco: “La Reforma Migratoria es muy popular. Y ganó popularidad, inclusive en los últimos 5 años, a pesar del presidente Donald Trump”.

“Lo interesante es que no habrá reforma migratoria, principalmente porque hay una corriente sobre todo demócratas y republicanos que dicen que en el país están en contra de esta regularización”.

Manifestó que la posición de Trump de atacar a los migrantes, tiene un gran apoyo. Aunque la realidad es que las actitudes anti-inmigrantes que sí las hay, están muy concentradas exactamente en los condados donde hay menos migrantes.

“Esos condados son la base política de Donald Trump. Por eso no vamos a tener reforma migratoria”, afirma.

“Porque aunque hay una población en la sociedad que está a favor del migrante y quiere que se regularice, ya que los migrantes producen más de un billón de dólares. Y sin eso, Estados Unidos en la peor crisis económica de su historia”.

“Pero la paradoja es que la base trumpista dentro del partido Republicano, si bien no es fuerte, es suficiente para crear miedo dentro de esas filas”.

Recordó el doctor Hinojosa, que Trump hizo del ataque al migrante su arma para mantener el control político de esta base política.

Y el problema es que los demócratas no tienen los números de asientos en el Congreso para pasar una reforma migratoria y no tienen mayoría. Necesitarían 60 votos en el Senado y no hay republicanos que la vayan a apoyar la reforma migratoria.

Los demócratas en el Senado, tienen 50 escaños y necesitan 60 votos. Requieren 10 votos de los republicanos que no los tienen. Contarán con 3 o 4 republicanos, pero de ahí no salen.

Y puntualiza: “Entonces, no es que los demócratas no quieran. El 99% quiere la reforma migratoria, pero no tienen los suficientes votos en el Senado”.

OTRA PARADOJA

Explicó el profesor de la UCLA: “La realidad es que los 50 senadores demócratas representan casi el 70% de la población de los EU .Los senadores republicanos vienen de los estados más chicos, más rurales, pero todos los Estados de la Unión tienen derecho a 2 senadores.

California tiene 40 millones de habitantes y tiene 2 senadores; Wyoming tiene 578 mil habitantes y tiene 2 senadores.

¿La lucha está en el Senado?

-Mientras que los demócratas controlen la Cámara Baja, sí, la lucha está en el Senado, donde tienen igual número republicanos y demócratas, pero la estructura de la condición americana está configurada de tal manera que las minorías tienen mucho poder.

Y específicamente las minorías que viven en el medio rural, donde no hay muchos migrantes, pero tienen igual de voz que los grandes centros de población del país, donde se concentran los migrantes. En el medio rural no los quieren porque no los conocen.

¿El análisis que hizo que de aprobarse la Reforma Migratoria ingresarían a las arcas 1.5 mil millones de dólares vía impuestos, sigue vigente?

-Así es. Es un absurdo y parte de la paradoja es no aceptar la reforma migratoria cuando es muy beneficiosa para la sociedad por el gran número de migrantes regularizados y la economía se beneficiaría y los sectores esenciales de la economía.

El futuro del país depende de los migrantes. Los hijos de los migrantes, son los únicos que tienen hijos.

¿Por qué desdeñan estos recursos y no se regularizan 11 millones de migrantes?

-Porque el problema no es un debate económico. Es un problema de racismo, de miedo a la migración, miedo a los migrantes. Dicen “….ay mi país va a cambiar….”

Pero de ¿quiénes dependen ellos para comer? ¿Quiénes limpian las camas de los ancianos en los asilos?

Y ese temor es más fuerte en zonas donde no hay migrantes. El temor de que se va a cambiar la sociedad sí se regularizan a los migrantes es en las comunidades donde no hay migrantes.

¿Sigue pesando la figura de Donald Trump en los EU?

-Sí en zonas rurales aisladas ahí tiene mucho poder, definitivamente. Trump tiene cero apoyo en Los Ángeles, Nueva York, Chicago; pero todo lo que es zona rural con blancos, pobres inclusive, es donde tiene hegemonía, donde prevalece el miedo a los migrantes.

Trump usa el tema anti-migrante porque a su base política le encanta eso. Es lo que le ha dado el poder. Y así como miente con estas mentiras, hay otras muchas mentiras. Usa el lenguaje anti-inmigrante como una mentira y con muchas otras.

¿Sobre lo dicho por Biden de la reforma?

-Dijo que quiere que se haga una reforma migratoria. Habló de algo específico para los dreamers. Habló de 11 millones de personas migrantes, pero de dreamers hay como medio millón.

Ellos, los soñadores, tienen permisos temporales de trabajo. No tienen derecho a pasaporte. Y no es una forma de vivir. Es una nueva esclavitud. Son jóvenes muy preparados. Entraron de niños a los EU.

¿Cómo ve las perspectivas?

-La mayoría que tienen los demócratas en la Cámara Baja son de 6/7. Va a ser muy difícil que en noviembre, en las intermedias que se mantengan en la Cámara de Representantes.

Pero en el Senado no van a tener los 60 votos que necesitan los demócratas. Tendrán algunos pero no los 10 que necesitan, refirió el académico Hinojosa Ojeda.