Presentan primer amparo contra adquisición de 700 pipas para distribuir combustibles

Ya se presentó el primer amparo contra la adquisición de las 700 pipas para distribuir combustibles a las comunidades afectadas por el desbasto de gasolina en el combate al huachicoleo, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Se acuerdan de los carrotanques, aquellos que se dio el anticipo? Pues ya hay un amparo y hay que responderlo porque es un término legal.

El pasado mes de enero, el Ejecutivo Federal comentó que ya habían dado un anticipo de 400 millones de pesos para la compra de los carrotanques que distribuirán cerca de 200 mil litros de gasolina diarios para procurar que fluya el abastecimiento de gasolinas en las zonas donde se han cerrado los ductos de gasolina por presuntos sabotajes.

Comentó que no serán omisos al amparo y darán respuesta inmediata, después de señalar que en el pasado no se daba respuesta porque el gobierno federal estaba involucrado en actos de corrupción.

Muchas veces el gobierno pierde los juicios porque no se atienden, en algunos casos por irresponsabilidad, que no les importa, no acuden a las audiencias, no responden en tiempo, en forma y en otros casos porque hay complicidad, hay corrupción.