Presidente de la Conago defiende bono de policías federales

Francisco Domínguez, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, se pronunció por que los elementos de la Policía Federal conserven su bono de operatividad, el cual asciende a nueve mil 800 pesos.

Sí estaremos pendientes del apoyo federal, algo que están peleando es su bono de nueve mil 800. “Yo sí respaldo el bono, porque cuando se mueve un policía de su lugar de estancia, donde vive su familia, eso sí causa costos, no para el policía que tiene todas sus garantías se servicio personal diario, pero sí a sus familias”, apoyó.

Al finalizar la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el también gobernador de Querétaro adelantó que los elementos que no se integren a la Guardia Nacional podrán integrarse al cuerpo de policía estatal de alguna de las 32 entidades de la República.

“En el caso de los policías estatales siempre estamos haciendo convocatorias a que se integren a la policía estatal, policías investigadores, policías municipales, estoy seguro que ya tienen las puertas abiertas”, ofreció.

Domínguez Servién comentó que están pendientes de las acciones del gobierno federal y de que se cumpla con el pago del bono de operatividad, así como del resto de las prestaciones.

.@lopezobrador_ en la Reunion Conjunta de Seguridad en Palacio Nacional con Secretarios de Estado y Gobernadores



https://t.co/8qNVIb2qOq



Foto: Mauricio Huizar pic.twitter.com/V1hgDy6ZCx — El Sol de México (@elsolde_mexico) 8 de julio de 2019

Domínguez no encarta y descarta dirigencia del PAN

Sobre la supuesta aspiración del gobernador de Querétaro por relevar a Marko Cortés en la presidencia del Partido Acción Nacional, aseguró que por el momento no es su prioridad, “pero todavía “no se encarta ni se descarta uno para eso, ni para otra cosa”.

Explicó que en sus otros cargos como legislador federal y presidente municipal no terminó su periodo de ejercicio, pero esta vez sí planea hacerlo, por lo que pidió tiempo antes de destaparse en el 2021.

“Yo soy el primer interesado, no terminé la diputación federal, no terminé la presidencia municipal, no terminé el Senado y quiero terminal la gubernatura, yo me voy el 30 de septiembre del 2021, y de ahí me voy y empezaré a tomar decisiones”, argumentó.

Ante ello, demandó que se respeten los tiempos, pues apenas fueron electos Marko Cortés y Héctor Larios

“Nuestros estatutos marcan que la dirigencia que fue electa por Marko Cortés y Héctor Larios, será convocada y relevada hasta el 2021, entonces, falta mucho tiempo, hay que terminar los gobiernos”, manifestó.