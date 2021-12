Presume Sedena duro golpe a la delincuencia con la dentición de mil 78 delincuentes

El Gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presumió haberle dado "un duro golpe" al crimen organizado al detener en lo que va del año a mil 78 objetivos prioritarios del crimen organizado, dentro de los que destacó al líder del llamado Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez "El Marro" y al líder del grupo criminal "Los Rojos" en Guerrero, Santiago Mazari, “El Carrete”.

No obstante, la autoridad federal señaló que la violencia intrafamiliar, se incrementó 20.5% en comparación con los once meses del año anterior y que, a pesar de los esfuerzos realizados, "no ha sido suficiente"; asimismo, la extorsión en los últimos 11 meses creció 11.2% con relación al año anterior.

El secretario de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval mencionó que, en este año, se han detenido "mil 78 objetivos que han sido detenidos con base a las actividades de inteligencia que hacen", mientras resaltó que esto representa un 106% en comparación con los de la delincuencia capturados en la administración anterior”.

Asimismo, indicó que el Estado de México es la única entidad, dentro de las nuebe que están siendo atendidas con el plan de apoyo federal para alcanzar la paz en el país, que registra un aumento de homicidios ligados a la delincuencia, en 10.1%.

En este sentido, el titular de la Sedena mostró que, en estados como Zacatecas, la estrategia para pacificar al país “está dando resultados”, ya que, con el reforzamiento de seguridad, se pudo reducir en un 45%, pues antes de aplicarlo se cometían 141 homicidios y, ahora se registran 78. Informó, también que en Guanajuato la reducción fue de 3.6% y en Baja California del 14%.

En tanto, en Chihuahua, dijo Sandoval, disminuyó 16% la violencia, Michoacán bajó 3.7% en Jalisco del 4%, Sonora tuvo una reducción de 13% y Quintana Roo bajó a 38%.

Asimismo, indicó que en los primeros 3 años de este gobierno, se aseguraron más de 26 mil 27 armas, dentro de las que el 70%, indicó que eran de fabricación estadounidense.

La secretaría de Seguridad, Rosa Ícela Rodríguez aseguró que la incidencia delictiva del fuero federal tuvo una reducción desde que inició la administración del 22.1%; pero informó que delitos como la violencia familiar, la violación y la extorsión, se están incrementando en el país.