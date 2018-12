Pega recorte presupuestal a los consulados en EU

El recorte de entre 22 y 83% del presupuesto en términos reales a los Servicios Consulares en el 2019 pone en riesgo los programas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) relativos a Becas y a los jóvenes DACA que iban a poder ingresar en las universidades.



También peligra la protección de los mexicanos en el exterior incluyendo la repatriación de cadáveres de compatriotas que mueren en los Estados Unidos y retornan a sus lugares de origen.

El reducir a la mitad el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores provocará un grave problema a la Red Consular más grande del mundo: la de México en los Estados Unidos, refiere en entrevista desde Chicago, la activista Elvia Torres, del Frente Nacional de Inmigrantes.

Y en esto coinciden los senadores Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y José Narro, presidente de la Comisión de Agricultura, ambos de Morena y Emilio Álvarez Icaza, sin grupo parlamentario.

El legislador Álvarez Icaza, secretario de la Comisión de Derechos Humanos consideró como “un absoluto contrasentido reducir el presupuesto a los Consulados sí se espera que hagan más trabajo. La idea de que trabajen como defensoría es buena. Todos esperábamos que tuvieran un resguardo con mayores recursos, no con menores”.

Para el presidente de la Comisión de Hacienda, el Senado busca la manera de resarcir el recorte presupuestal a la Red Consular de México con las autoridades hacendarias.

“El recorte presupuestal a los consulados es un tema de todos los grupos parlamentarios. En el encuentro con el subsecretario de Ingresos, Arturo Herrera, lo encontramos sensible. Dijo que podría hacerse un proceso de reingreso de los recursos que por derechos obtienen los consulados a través de un procedimiento más expedito”.

“El subsecretario Arturo Herrera nos dijo que en un plazo de 15 días propondrá a la Comisión de Hacienda, cómo técnicamente lo van a hacer para que los Consulados pudieran contar con esos recursos íntegros”.

Para el senador zacatecano José Narro fue un error haber disminuido el apoyo económico a los consulados. “Pero ya se comprometieron en Hacienda a liberarles recursos”.

¿Son más de 33 millones de mexicanos los que viven en los Estados Unidos?

--Si, así es. Y se debe fortalecer a los consulados que son las áreas de apoyo y de defensa de los mexicanos en los Estados Unidos. Y esto al margen de promover la actividad económica de México en los países donde tenemos embajadas y del turismo. Lo principal es la protección de los migrantes.





SE AFECTARÁN SERVICIOS CONSULARES





Al Frente Nacional de Inmigrantes, le preocupan los recortes presupuestales aprobados por el Congreso de la Unión para los Consulados que afectaran no solo la calidad y cantidad de los servicios que prestan sino a los empleados a los trabajadores consulares, quienes instrumentan los programas vitales para la comunidad mexicana en los Estados Unidos.

“Hacemos un llamado al secretario Marcelo Ebrard. Le pedimos que la nueva administración respete los logros, las conquistas adquiridas por la diáspora mexicana en los Estados Unidos”, afirma la activista Elvia Torres.

Oriunda de Jalisco, pero ya con 20 años de vivir en la Unión Americana, desde Chicago, refiere vía telefónica, que de acuerdo al Centro Hispánico Pew, “somos 33 millones 539 mil 187 personas de origen mexicano, que representamos el 64.6% de la población hispana y el 10.8% de la población total de los Estados Unidos”.

La problemática es muy seria. ”Y levantamos la voz ante este recorte de presupuesto que afecta los servicios de protección, de documentación y el programa 3X1, que contribuye a las mejoras materiales de las comunidades de origen de los migrantes”, precisa.

Los servicios consulares se habían agilizado. En una hora podías sacar tu pasaporte, ya no había filas. Las citas se daban muy rápido. “Ahora las cosas se complicarán”, afirma.

Refiere: “En estos días, me habló un señor acerca de la repatriación de un cadáver. Con este recorte, ya no va a haber dinero. Cuesta entre cinco mil y 10 mil dólares, dependiendo al Estado que vaya. El Consulado no te lo paga todo, pero sí te da una parte y te ayuda. Es un apoyo para los migrantes”.

¿Qué pasará con el aumento de las deportaciones de mexicanos indocumentados?

--En efecto, las deportaciones a México han aumentado. Y qué hacen los Consulados? Van a todas las cárceles y llevan abogados. No pagas la primera consulta, la paga el Consulado. Y ahora, con este recorte, no habrá dinero siquiera para la primera defensa en favor del migrante.