Presupuesto 2020 contempla proyecto de tren interurbano Querétaro-Guanajuato

En el presupuesto de 2020 está contemplado presupuesto para el proyecto ejecutivo del tren interurbano entre Guanajuato y Querétaro por lo que aún definirán a qué zonas de la entidad entrará, afirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién, quien recalcó que el tren rápido México-Querétaro debe ser un proyecto federal.

“En el PEF está proyectado el proyecto ejecutivo o sea no están los recursos para la ejecución de la obra”, indicó.

Refirió que este es uno de los 32 proyectos de infraestructura que fueron propuestos al gobierno federal por la CONAGO, y fue a iniciativa del gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez que se contempló este proyecto.

Puntualizó que si este proyecto ejecutivo determina que es una obra con costo-beneficio podrá realizarse la obra que iniciaría en León, Guanajuato y tendría ingreso a Querétaro en algunas zonas.

Explicó que solo para realizar el proyecto ejecutivo la federación ha propuesto otorgar 27 millones de pesos para determinar sus destinos en ambas entidades de la zona del Bajío.

TREN RÁPIDO

En tanto, el gobernador aseveró que en el caso del Tren Rápido México-Querétaro el presidente, Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que el proyecto debe continuar, aunque la propuesta inicial debería tener modificaciones para determinar el destino que tendría en Querétaro.

“Hay alguien que dice que tendría que ser el Aeropuerto Internacional de Querétaro y de ahí desplazarse hacía León”, indicó.

Recalcó que la secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) está en la labor de extender el periodo de los derechos de vía para continuar con el proyecto.

Domínguez Servién mencionó que en la propuesta de presupuesto para 2020 no están contemplado recursos para la continuación de la obra, sin embargo eso no significa que ya no se va a realizar, y recalcó que esta obra debe realizar con recursos federales únicamente porque el gobierno estatal no tiene.

“Yo le pido al presidente que no sea un proyecto del gobierno de la República sino que sea un proyecto del gobierno federal y de la SCT”, puntualizó.

Subrayó que la única alternativa viable para desahogar la carretera 57 es el tren rápido, debido a que una ampliación tal vez saldría más elevado.

Lee más en Diario de Querétaro ▼