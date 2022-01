Pretende el gobierno federal desaparecer el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, te decimos porque

La Ciudad de México colapsará por falta de agua. El Río Cutzamala no va a resistir mucho en poco tiempo. Los manantiales en Hidalgo se secan. Se tiene que planificar la Ciudad y no permitir que crezca más la Zona Metropolitana. El construir el Aeropuerto Internacional en Texcoco, era la muerte para la gran urbe. Las zonas de recarga del acuífero deben ser intocables por decreto.

El Lago de Chapala, se está secando. Y ya hay conflictos entre los gobiernos de Jalisco y Michoacán por el agua. Las guerras del futuro próximo serán por el agua.

➡ Invertirá gobierno 10 mil mdp en programa "Agua Saludable para La Laguna"

Estos diagnósticos son del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), que se encuentra en Juchitepec, Morelos, centro de investigación, de prestigio nacional y reconocimiento internacional, que el gobierno federal quiere extinguir, denunció el Maestro en Ingeniería, Rafael Espinosa Méndez.

Secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto (SITIMTA), en conferencia de prensa, dijo que buscan audiencia con el Jefe del Ejecutivo, para informarle de esta situación. “Creo que no está informado de la trascendencia del IMTA y su papel en la soberanía en materia hídrica”, precisó.

“Queremos que nos escuche y visite el Instituto. Extinguir al IMTA o indexarlo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), nos hará depender de la tecnología del extranjero, cuando aquí la generamos”.

Centro de estudios que opera desde 1986, capacita a profesionales de México y toda América Latina y realiza investigaciones conjuntas con España, con Japón, refirió.

“Somos líderes en tratamiento de aguas residuales. Tenemos propuestas y conocemos la problemática del agua en el país: sequías en el norte y excesos del vital líquido en el sur”.

Sociedad Lluvias no garantizan reponer el agua de las presas que están por debajo de su nivel

Afirmó que entre los argumentos para su extinción “está la absurda propuesta de integrar la infraestructura del Instituto y sus recursos humanos a la Conagua. Sí nos integran, la Comisión Nacional del Agua va a ser juez y parte”.

Y esto no puede ser porque “es un órgano público descentralizado que se rige por el Apartado “A”, del Artículo 123 Constitucional. Conagua es un ente público que se encuentra en el Apartado “B”.

También comentó que no es cuestión de presupuesto porque el IMTA genera recursos propios, vía la firma de convenios para proyectos de investigación. “Que no se nos acuse de corruptos. Los investigadores no tocamos un centavo del presupuesto”, precisó.

Refirió que los países desarrollados, invierten el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) en investigación. “En México, el 0.4%, es decir no llega al 1% del PIB”.

Sostuvo el maestro en Ingeniería y líder sindical que la problemática es muy seria, porque también se afectan los derechos humanos y laborales de más de mil familias entre investigadores, personal administrativo, de limpieza, jardinería y estudiantes.

➡ Blanca Jiménez se va de Conagua, pero deja conflicto

Hizo hincapié en que no es la primera vez que desde el gobierno federal se busca la extinción del IMTA. Se intentó en 2004, en el sexenio del presidente Vicente Fox “y logramos detener la privatización del conocimiento. Se contó con el apoyo entonces de la Cámara de Diputados”.

Dentro de la estrategia de defensa por la permanencia del IMTA, está el acudir primero a las instancias locales en Morelos, al Congreso del Estado y solicitar la gestión de los diputados locales y la solidaridad de las organizaciones fraternas del Pacto Morelos.

También el enviar oficios de audiencia a la Presidencia de la República, a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Trabajo y Previsión Social; a la CNDH y a la Conagua, junto a las comisiones del Agua en ambas cámaras: diputados y senadores.

Incluso se harán movilizaciones y plantones frente a Palacio Nacional y piensan acudir a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que pretendemos es informar a la sociedad de la situación real que prevalece respecto a la extinción del IMTA”, enfatizó el maestro Espinosa Méndez.

➡ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo