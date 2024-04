Previene AMLO por fraudes con Inteligencia Artificial

El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró este viernes un audio con su voz realizado con inteligencia artificial (IA) para alertar los riesgos de los fraudes con esta tecnología.

“Tenemos que informar bastante para evitar fraudes, para que no se le engañe a la gente y que todos estemos muy informados, atentos, que nos volvamos como ya lo somos en otras materias, ya el pueblo de México es experto en manejo político, que me da mucho orgullo, ya no hay prácticamente analfabetismo político, se ha avanzado mucho en eso”, dijo al hablar de los riesgos de la creación de materiales con IA.

Durante la conferencia matutina del jueves se mostró un audio supuestamente realizado con IA donde presuntamente se amenaza con retirar programas sociales.

“Ayer se habló de la inteligencia artificial y de cómo pueden inventar una imagen, un audio de una persona, casi perfecto”, dijo el mandatario en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

“Estábamos revisando este asunto y como un 70 por ciento de los mexicanos no alcanza a comprender que se trata de algo artificial, apócrifo, falso”, dijo el presidente, mientras mostró un video que ha circulado desde hace tiempo hecho con IA en el que se ofrece comprar acciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

López Obrador alertó que de hoy y hacia el futuro, la IA va a seguir creciendo, “evolucionando y perfeccionándose”.