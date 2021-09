PRI votará a favor de la despenalización del aborto con todo y alianza

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) votará conforme a lo que ha establecido Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia despenalización del aborto en todo el país, informó el coordinador parlamentario de ese instituto político, Rubén Moreira Valdés.

"Tenemos una resolución que debe ser acatada. El tema está en cómo se va a legislar, para eso está la resolución de la Suprema Corte de Justicia que guía", refirió.

El coordinador parlamentario del PRI en San Lázaro, indicó que, desde la legislatura anterior, en comisiones, existe una iniciativa de amplio calado relativo a la igualdad sustantiva.

"Hay un dictamen muy grande, que abarca este tema y otros muchos temas de igualdad sustantiva, desde el nombre de la Cámara hasta el matrimonio igualitario y el tema de la despenalización del aborto”, recordó.

Destacó que entre los temas a analizar está ampliar la validez de la interrupción legal del embarazo en todo el país, porque hay estados en los que se ha legislado contra ese derecho que ha sido garantizado por la Suprema Corte.

"Tiene que ser acatada por las entidades federativas, que en muchas ocasiones han legislado contra este tipo de derechos como el matrimonio igualitario, la Cámara de Diputados y el Senado tendrán que tomar la decisión sobre si todo esto lo llevan a la Constitución para garantizar esos derechos", dijo.

A pesar de que el Revolucionario Institucional y la coalición parlamentaria Vamos por México, integrada por el PAN y el PRD, presentarán temas en común como el llamado presupuesto alterno, que busca modificar temas como el regreso del Fonden, no en todos los temas irán juntos.

"Nuestra prioridad es México, eso no significa que vamos a romper con Va por México, que no es un tema monolítico", expresó Moreira Valdez quien destacó que las decisiones las consultan en primera instancia con la dirigencia nacional del partido.

"Tampoco es decir 'no' a todo, nosotros como estamos aquí con el partido, los compromisos con Va por México son claros, eso no incluye temas muy propios con nuestra ideología, ir en todo en 'no', desdibujaría a los tres partidos, tenemos nuestros interese legítimos sobre el país", explicó Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI.

El dirigente del tricolor recalcó que el compromiso de ese instituto político es con los mexicanos y que, de manera injusta, cuando van con las propuestas del partido en el gobierno, se les ha llamado "Primor", circunstancia que está alejada de la realidad política, aseguró.

