Primera jornada de examen de ingreso a bachillerato inicia sin sana distancia

La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) comenzó la primera jornada de aplicación del examen de admisión a bachillerato para el ciclo escolar 2020-2021 en medio de medidas sanitarias por el Covid-19, sin embargo, alumnos y padres de familia no respetaron los protocolos y no tomaron sana distancia.

Aunque Comipems aseguró que se siguen todas las medidas de higiene y seguridad para los aspirantes, padres de familia se aglomeraron frente a las escuelas en espera de los estudiantes, además algunos de ellos no portaban cubrebocas.

Foto: Omar Flores | El Sol de México

Entre los grupos de personas también se podían observar a estudiantes, quienes sin sana distancia se preparaban para entrar a la institución educativa para realizar su examen.

Por la tarde se pudo observar más la presencia de personas que esperaban a los alumnos en escuelas como la Universidad Insurgentes, Universidad Latina y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Foto: Federico Xolocotzi | El Sol de México

Hasta el momento, Comipems no ha realizado declaraciones al respecto, pero previo a la aplicación del examen aseguró que sólo se permitiría un acompañante por aspirante.

Para la aplicación del examen los alumnos deben portar careta o cubrebocas, y en caso de que no cuenten con alguno de estos se les proporciona en la entrada (contra disponibilidad).

Al entrar a la institución educativa que les corresponde, - en donde habrá un máximo de 25 estudiantes por salón - , se les toma la temperatura y pasan por tapetes sanitizantes.

Foto: Omar Flores | El Sol de México

Foto: Omar Flores | El Sol de México

Algunas de las medidas que recomendó Comipems para la aplicación del examen son: utilizar gel antibacterial constantemente, llegar mínimo 1 hora y media antes del examen, y evitar saludar de mano o beso. Aquí puedes checar más información sobre los protocolos para realizar tu examen de ingreso a bachillerato.

Cabe resaltar que anteriormente el Comipems había anunciado que el examen no se aplicaría si el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México y el Estado de México no se encontraba en color verde, sin embargo, decidió no posponerlo más y aplicarlo los días 15, 16, 22 y 23 de agosto.