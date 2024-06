Pro Paternidad; la iniciativa que busca que padres ejerzan con responsabilidad

Aunque en general son menos sonados, los casos de violencia en contra de padres de familia son situaciones que existen y en muchas instancias no se les da la importancia debida, algo que el abogado Ricardo Agustín García Salcedo busca remendiar.

Derivado de esto, García Salcedo comenzó a construir una iniciativa que pueda ayudar a todos estos hombres para que ejerzan su derecho a la paternidad.

La iniciativa nació en la escuela de barbería del abogado, en donde llegan decenas de hombres que quieren aprender el oficio y autoemplearse. Fue de esa forma que poco a poco conoció casos en los que muchos padres de familia necesitaban apoyo legal para ejercer su paternidad.

“Como abogado especialista en derecho familiar tengo muchos asuntos en el juzgado. En el último mes me he dado cuenta que la mayoría de los hombres sufren de violencia patrimonial, económica, psicológica pero no se les da la atención”, dijo.

Expuso que se trata de casos en los que “pagan justos por pecadores” y la intención de este proyecto es apoyar a todos los padres que quedan en el desamparo legal, a quienes sí buscan hacerse responsables de sus hijas e hijos.

“A veces se utiliza el recurso de la violencia familiar para sacarlos de sus casas, del domicilio conyugal donde ellos ejercen su patria potestad y guardia custodia con su pareja".

Los estados van un poco lentos en muchas cosas, sobre todo en la cuestión de adaptación de leyes,Ricardo Agustín García Salcedo, abogado y fundador de Pro Paternidad

“La idea nace con base en todos los divorcios que he llevado, casos de pensión alimenticia, guardia y custodia e inclusive gente que ha perdido la patria potestad por desobligarse, no cumplir con sus obligaciones y violencia familiar, que son uno de los temas más fuertes, pero también los más recurrentes”, relató.

Urge hacer valer derechos de los padres

El abogado irapuatense explicó que a nivel nacional aún existen muchos retos por superar en cuanto a la legislación en materia familiar, particularmente asuntos como las licencias por paternidad, de taller de guarda y custodia y hasta el padrón de deudores alimentarios.

Por esta situación, Ricardo García creó la iniciativa Pro Paternidad, la cual pretende replicar a todo el país, pues aseguró que aunque algunos de estos aspectos ya están considerados en las legislaciones federales, se requiere adaptar los criterios a las leyes estatales para brindar certeza a todos aquellos padres que buscan tener vínculos y participación equitativa en la crianza de sus hijas e hijos.

Es un buen paso para la equidad que el hombre siga estando ahí y no solamente sea la responsabilidad al procrear al niño, sino estar ahí en la cuarentena, que es la parte más difícilRicardo Agustín García Salcedo, abogado y fundador de Pro Paternidad

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, comentó que aunque hay legislaciones, como la Ley de Permisos por Paternidad, la cual está considerada en la ley federal, aún falta incluirla por medio de una modificación a los Códigos Civiles y Familiares de los estados.

“Los estados van un poco lentos en muchas cosas, sobre todo en la cuestión de adaptación de leyes, tenemos esta parte de la ley, que es muy buena, porque a veces la mujer cuando nace el bebé ¿Quién les va a ayudar? No hay nadie más que les ayude, ni modo que le ayude su hija de nueve años, opino entonces que es un buen paso para la equidad, que el hombre siga estando ahí y no solamente sea la responsabilidad al procrear al niño, sino estar ahí en la cuarentena, que es la parte más difícil”, dijo.

El abogado Ricardo Agustín García Salcedo busca que haya una paternidad responsable. | Foto: Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro.com

Por ello, urgió a voltear a ver proyectos como la que él ha impulsado con la iniciativa Pro Paternidad, que busca además de garantizar los derechos de los padres, el bien superior del niño, niña o adolescente.

“Ya existe un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con muchas lagunas y todavía falta que los diputados de los estados, actuales o entrantes, tengan un tipo de iniciativa que en realidad pueda dar un tipo de resolución a este tipo de cosas”.

Existen muchos hombres que también son víctimas de violencia familiar, patrimonial, psicológica y económicaRicardo Agustín García Salcedo, abogado y fundador de Pro Paternidad

Aseguró que su proyecto no lleva banderas de ningún color partidista, sino que busca que sea un proyecto emanado de la sociedad que llegue a obtener esa modificación en el código civil, lo que te bien ayudaría a resolver casos de guarda y custodia.

Destacó que para que esto sea posible se debe de unir a las comisiones de grupos vulnerables en los Congresos estatales, para generar una estrategia a favor de los derechos de la familia.

Pro Paternidad busca que los padres ejerzan el cuidado de sus hijos de forma responsable. | Foto: Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro.com

Y es que un problema que el abogado ha notado es que existen muchos hombres que también son víctimas de violencia familiar, patrimonial, psicológica y económica.

Justicia para los padres

La iniciativa Pro Paternidad también busca reconocer los derechos y obligaciones y mediar las cuestiones en cuanto a pensiones alimenticias, pues explicó que muchos padres terminan incurriendo en incumplimiento por desconocimiento, sobre todo cuando dejan de trabajar y no dan aviso al juzgado correspondiente, por lo cual se busca hacer que se respeten los pagos por pensiones, pero también hacer valer los derechos de convivencia que los padres tienen con sus hijos.

“Aquí falta en la ley para poder inscribir a los incumplidores, deudores alimentarios dentro del Banco de Deudores Alimentarios de los estados, porque hay en la Ciudad de México, pero no hay todavía un banco nacional, muchos lo mencionan, pero no está en la ley, es importante que estén en la ley, por eso es importante la modificación a favor de la iniciativa pro paternidad”.

Actualmente, Ricardo Agustín García Salcedo brinda apoyo a padres que tienen problemas con casos relacionados a lo familiar, como una asociación privada ha brindado apoyo para reducir en más de la mitad los precios por su trabajo, además de dar facilidad de pagos.

Explicó que durante los últimos años pudo hacer crecer su equipo, sin embargo, tiene las puertas abiertas a pasantes que quieran adquirir experiencia en el derecho familiar y tengan interés por sumarse a este apoyo a los padres de familia.

Buscan reconocer a padres del mismo género

El abogado comentó que dentro de la iniciativa han sido tomados en cuenta los distintos problemas a los que los padres están expuestos, pero esto no deja de lado a hombres que como padrastros o parejas de la diversidad sexual quieren ejercer de manera responsable y completa la paternidad.

“Hay asuntos de diversidad sexual que se han acercado, porque quieren ejercer la paternidad adoptando, estamos ahorita en trámites con una pareja a la que vamos a ayudar a hacer esta gestión”.

Pro Paternidad es una iniciativa que nació en Guanajuato. | Foto: Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro.com

En materia de reconocimiento a las paternidades, añadió que falta apertura en las dependencias, así como profesionales especializados, de los cuales han notado que al menos en el estado no hay suficientes.

“Falta la apertura en las dependencias, es importante que el DIF incremente el número de psicólogos o abogados que entran y apoyan en la cuestión del trabajo social para que los peritajes y todo esto pueda darse más rápido, es algo importante de lo que carece Guanajuato, necesitamos acelerar porque eso nos va a ayudar a que muchos niños tengan un hogar seguro, una familia tal vez separada, pero con él en su educación esparcimiento, es lo que buscamos, vincular esos lazos familiares”, concluyó.