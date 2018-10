Procuraduría capitalina no descarta llamar a declarar a Norberto Rivera

El procurador general de justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, informó que por no ser testigo presencial de la balacera que se suscitó en la casa de Norberto Rivera, el arzobispo emérito no podría aportar datos relevantes a la investigación, sin embargo, no descartó llamarlo a declarar más adelante.

“Los hechos acontecieron en la entrada del domicilio, no es un testigo que nos pueda aportar datos en relación a los hechos, hemos sido respetuosos de la decisión, en el momento si es que se requiere entonces ya pediremos (su declaración) a través de las vías institucionales, pero en este momento lo que tenemos son las declaraciones de los testigos presenciales”, dijo.

Tras comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México, el procurador capitalino informó que ya se acreditó que están a la espera de que se libre orden de aprehensión en contra de la persona que está detenida en un hospital del Estado de México debido a que resultó con lesiones en el tiroteo ocurrido la tarde del domingo en el domicilio de Rivera Carrera, en la colonia Florida, delegación Benito Juárez.

“Ya está debidamente acreditado que la persona que se encuentra hospitalizada en el Estado de México es un imputado relacionado con el hecho”, precisó, además de que cuentan con la descripción física de otras dos personas; “estamos trabajando en el tema de la identidad, policía de investigación está checando ya el entorno de la persona que tenemos en el Estado de México para ver a través de sus redes la posible relación que tiene con otros individuos”, dijo Garrido.

Asimismo afirmó que “todas las líneas de investigación están abiertas, estamos recabando indicios, estamos en espera de que el estado de salud de esta persona que se encuentra en calidad de detenido a petición de la PGJ y esperando orden para poder cumplimentar pueda rendir su testimonio para poder tener más elementos”.

“No tenemos todavía muy claro el móvil del hecho, estamos trabajando sobre ello, sería irresponsable dar un punto de vista con lo que tenemos, estamos trabajando en el tema, a medida que vayan saliendo los indicios tengan la seguridad de que daremos a conocer cuál fue el motivo por el cual estas personas de manera directa intercambiaron disparos”, aseveró.