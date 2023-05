Productores agrícolas protestan de Baja California a Sinaloa: ¿qué pasa en la frontera norte?

El gremio de agricultores de trigo se han manifestado en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California a raíz debido al anunció del Gobierno federal por el que se comprarían 1.8 millones de toneladas de grano de maíz a precio de garantía, sin embargo, esta decisión no convence a los productores, ya que aseguran que el precio que les ofrecen es favorable, pero no para toda la cosecha debido a que hasta el momento no se les ha dado seguridad a toda la producción de este año.

En este sentido, cientos de productores han tomado instalaciones de Pemex al norte del país para exigir un diálogo con las autoridades, así como precios justos y certeza para sus cosechas.

Te recomendamos: Agricultores de Sinaloa retiran protestas en plantas de Pemex tras llegar a un acuerdo con Segob

Exigen mejores precios en Sinaloa

Desde el 12 de mayo, productores de trigo tomaron las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los municipios de Topolobampo, Guamúchil y Culiacán, en respuesta al anuncio del Gobierno federal de que solamente se comprarían más de un millón de toneladas de grano de trigo durante esta temporada a precio de garantía, sin embargo, la producción total estimada de Sinaloa será de entre cinco y seis millones de toneladas, por lo que los productores saldrían perjudicados.

En entrevista con El Sol de México, el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Marte Vega Román, señaló que los cinco mil 100 pesos que el gobierno paga por tonelada de maíz blanco no cubren los casi siete mil pesos que cuesta producirlo.

Añadió que en Sinaloa hay 27 mil productores de maíz blanco quienes cosecharán seis millones de toneladas del grano para consumo humano, principalmente para la producción de tortilla.

Sociedad Posponen reunión de agricultores de Sinaloa con Gobierno federal hasta que liberen instalaciones de Pemex

Las instalaciones fueron tomadas paulatinamente, el miércoles 10 de mayo tomaron las instalaciones de Pemex en Guamúchil y el jueves 11, las de Culiacán.

Frente a la toma de las instalaciones, empresarios como Heriberto Félix, contemplaron escasez de combustible en la zona de Topolobampo, aunado a que habría donde almacenar el combustible en Pemex, cuando arriben los barcos al puerto.

“Lamentamos que los agricultores tengan que llegar a lo que están llegando tratando de ver si resuelven el problema y desde luego que, si se prolonga mucho tiempo, si va afectar al abasto, si se prolonga una semana ya es un problema”, dijo el 9 de mayo el empresario para El Sol de Sinaloa.

Y es que sólo en Topolobampo, la capacidad de almacenamiento de la planta es de 300 mil barriles para gasolina Magna, 120 mil para Premium y 330 mil de diésel y junto a Culiacán-Guamúchil-Topolobampo, forman la red de distribución el cual lleva combustible a todas las localidades del centro y norte del estado.

Además, los trigueros amenazaron con tomar el Aeropuerto Internacional si es que no se llegaba a un acuerdo. Esta situación no fue bien vista por las autoridades, por lo que fueron desplegados en los aeropuertos de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, más de 300 elementos de la Guardia Nacional.

Hasta el 11 de mayo, los productores como Victor Nevárez, productor señalaban que no habían soluciones por parte del gobierno, y si bien las protestas se realizaron de forma pacífica y sin conatos de violencia, hubo un operativo de seguridad, como en Ahome, para pedir a los manifestantes que desalojaran, pero fue cancelado en poco tiempo.

Mientras tanto, los trigueros exigían certeza y seguridad a toda la producción de este año.





No es posible que nosotros mañana o pasado salgamos con cartera vencida. Qué les vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Qué está pasando con nuestros gobiernos?

Manifestantes





Para solucionar este problema, el gobernador Rubén Rocha Moya anunció que se había conseguido una audiencia para buscar una solución al tema del precio del grano con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López.

El acuerdo se consolidó este lunes, cuando Baltazar Valdez, líder de campesinos unidos en el Valle del Carrizo, confirmó el retiro de los productores en las plantas Pemex en todos los municipios de Culiacán.

El líder agrícola indicó que los productores se convencieron de la propuesta del gobernador Rubén Rocha Moya y el secretario de Gobernación, pero como condición debían despejar las plantas Pemex.

Baltazar Valdez llamó a los productores a estar pendientes de cualquier decisión, pues explicó que el movimiento seguirá vivo. Sin embargo, han hecho tregua con efecto de conseguir la audiencia con el gobierno federal para concluir la lucha que han iniciado.

Finalmente, detalló que para tener nuevos acuerdos se tiene una posible reunión con el gobernador, pero desconoce qué día y hora se llevará a cabo.





Foto: Sergio Caro | La Voz de la Frontera

Protestas en Baja California

Desde el pasado 19 de abril, agricultores se han manifestado en el Centro Cívico y el 2 de mayo decidieron tomar el Palacio Municipal, el Congreso y el edificio del Poder Ejecutivo, en donde desalojaron al personal; ese día se iban a reunir con la gobernadora, sin embargo, les canceló porque no se encontraba en Mexicali.

También influyó la molestia de los protestas en Sinaloa en los agricultores de Mexicali y San Luis Río Colorado para conseguir que pidieron a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, un precio de 8 mil pesos por tonelada de sus producto y también se quejaban por los bajos precios del mercado y el incremento en los insumos

Luego de un diálogo poco fructífero con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como con industriales y un representante de la Secretaría de Agricultura, los productores decidieron el pasado jueves 11 de mayo, bloquear la planta de fabricación de pastas La Moderna, ubicada en el ejido Puebla.

Sociedad Prevén desabasto de gasolina tras toma de instalaciones de Pemex en Topolobampo, Sinaloa

El presidente del Sistema Producto Trigo, Ricardo Muñóz, informó ese jueves en asamblea sobre el precio que han ofrecido los industriales, y que fue rechazado por lo que de inmediato surgieron los gritos para tomar la industria.

El 13 de mayo agricultores del Valle de Mexicali bloquearoncon su maquinaria la entrada a la fábrica de pastas La Moderna, en demanda de una pronta respuesta a la problemática del precio del trigo.

De ahí se dirigieron al congreso local para exigir la presencia del presidente de la comisión de Agricultura del congreso local, Manuel Guerrero Luna, a quien reclamaron no haberse parado al plantón, que se encuentra en el Centro Cívico desde el 19 de abril.

Como propuesta, el gobierno del estado se comprometió a apoyar a los trigueros con 200 pesos por tonelada, el gobierno federal a través de SEGALMEX (Seguridad Alimentaria Mexicana) otros 200 pesos, y el gobierno municipal otros 100 pesos, no obstante, Fernando Rosales Figueroa, ex catedrático de Facultad de Derecho de la UABC, señaló que no existe una partida de recursos para el apoyo a los productores agrícolas, ya que la que se destina a apoyos sociales, no son precisamente para eso.





Sergio Caro | La Voz de la Frontera





Luego de no haber recibido respuesta, alrededor de las 11:00 de la mañana de este lunes, los productores de trigo mexicalenses llegaron al puente y se unieron a sus similares sonorenses, que habían estacionado sus tractores a la salida de Sonora, poco antes de llegar a las casetas de cobro.

Ahí dejaron libre un carril de salida de Baja California y otro de entrada al estado, por lo que los automovilistas y camioneros no tuvieron que pagar las cuotas que van de 6 pesos para motocicletas, 13 para automóviles, 25 para autobús de 2 y 4 ejes, 58 para autobuses de 5 a 6 ejes, 95 para tractocamiones con doble carga, entre otros.

Horas después, fue liberado el paso aunque productores advirtieron que durará un rato, aunque no definió el tiempo, posteriormente definirán las acciones a seguir.

El presidente del Sistema Producto Trigo de San Luis, Ricardo Martínez, mencionó que la problemática es la misma que en Baja California, Sonora y Sinaloa, pues el gobierno federal los tiene abandonados.

Expuso que, en cambio, los industriales, “ya subieron los precios de las pastas y la harina en un 30 por ciento, es decir, ya están ganando, cuando quieren pagar tan solo 5 mil pesos la tonelada”.

“Hemos platicado con los compañeros de Sonora y Sinaloa, tenemos que manifestarnos, hacer un solo frente, tenemos la necesidad del precio, porque el que tenemos es muy bajo y no alcanzamos a pagar el avío”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El panorama luce desolador, las autoridades no han resuelto los problemas de los precios del trigo y los agricultores amenazan con tomar empresar lo que amenaza el comercio, ene sentido se espera que las protestas sigan en algunos estados como Baja California amenos que se llegue a un acuerdo favorable para los productores de maíz y trigo.

|| Con información de Mario Núñez Lozada,Vanessa Meza, Elier Lizárraga, Víctor Cubillas Z. Alejandro Domínguez, Celeste Espinoza, Vicente Guerra y Alejandro Domínguez ||